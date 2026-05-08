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謝國樑出院 下周回議會施政報告

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
B型流感住院議會延會惹議，謝國樑今出院：連續發燒多日已好轉，盼下周赴議會施政報告。圖／聯合報系資料照片
B型流感住院議會延會惹議，謝國樑今出院：連續發燒多日已好轉，盼下周赴議會施政報告。圖／聯合報系資料照片

基隆市議會原訂五月六日起開定期會，有施政報告等議程，但市長謝國樑因感染Ｂ型流感二周未癒，症狀加重住院請假，市議會決議延會卻引發爭議。謝國樑昨表示，狀況已明顯好轉，昨天下午出院返家休養，待體力恢復，期待下周回議會施政報告。

近日民進黨市長參選人、議長童子瑋與尋求連任的國民黨市長謝國樑，針對基隆捷運二階路線方案主張不同、鴨子船採購爭議、營養午餐免費、敬老金加停等多項議題交鋒，選戰升溫，議會定期會預計會成攻防戰場，延會出現爭議。國民黨議員呂美玲就聲明反對因市長健康延會。

謝國樑昨天表示，這幾天因為個人健康因素，讓大家擔心了，感謝大家關心。他這次身體不舒服，主要是前後連續感冒兩次，也發燒好幾天，最後決定住院治療。

謝國樑很感謝醫療團隊的細心照顧與專業醫療，他的狀況已經明顯好轉；接下來，會照醫師建議好好休養。

謝國樑表示，感謝市議會的體諒與理解，期待下周以好的狀態向議會做施政報告，並聽取寶貴的建議。

「施政的腳步不會停下。」謝國樑說，感謝這段時間每一份關心與溫暖的祝福，他會好好照顧自己的身體，儘快恢復，請大家放心。

謝國樑 呂美玲 童子瑋

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