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「宜！蘭人市集舊匠開市」聚50家青創品牌 匠師與職人新舊共融

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
「宜！蘭人市集-舊匠開市」即將登場，匯聚超過50家青創品牌，涵蓋文創手作、在地美食、友善農產等，好吃又好逛。記者戴永華／攝影
「宜！蘭人市集-舊匠開市」即將登場，匯聚超過50家青創品牌，涵蓋文創手作、在地美食、友善農產等，好吃又好逛。記者戴永華／攝影

宜蘭舊城文化底蘊為主，串聯傳藝匠師與青年職人新舊共融的「宜！蘭人市集-舊匠開市」即將登場，除舞台演出，還匯聚超過50家青創品牌，涵蓋文創手作、在地美食、友善農產等，另規劃8場免費手作、舊城實境解謎遊戲、互動桌遊及走讀，讓文化從觀賞轉為參與，透過不同視角認識舊城。

今年活動與市公所結合，「舊匠開市」5月23日、24日上午10時至下午5時在蘭陽原創館及市民之森廣場舉行，融合傳統街市與青年創業，打造一場新舊共融的市集盛宴，內容豐富。縣府今天舉辦宣傳記者會，由大洲國小醒獅戰鼓隊揭幕。

代理縣長林茂盛表示，縣府持續完善青年創業支持體系，今年加碼推創業挺5年，延長創業貸款利息補貼，而深受歡迎「宜！蘭人市集」更是為青創品牌打造的平台，透過展售、交流與共學，協助品牌成長並深化地方連結，讓青年力量落地生根。

縣政府今年2月成立原住民族行政處，這次活動選在原住民文化產業據點的蘭陽原創館，匯聚超過50家青創品牌，涵蓋文創手作、在地美食、友善農產、身心療癒、藝文推廣、公益環保及行動餐車等類型，藉由產品與創意服務，傳達青年創業理念故事。

活動設計「雙舞台」12場展演，從擊樂節奏、樂舞演出到創作歌謠，還有魔術表演、說故事與吹泡泡等親子互動；8場免費手作體驗，包含春仔花、藤編、陶藝、茶葉香椎、剪黏、蓪草花及紙文化等，每場15人採線上報名，感受傳統技藝與青創魅力。

市集也推出舊城實境解謎遊戲，透過遊戲探索街區巷弄、廟宇古蹟、景點等舊城文化；現場安排青年志工帶來互動桌遊，參與認識舊城故事；期間規劃4條主題走讀路線，由在地文史工作者與青年帶路，從民主發展、女性生活、信仰文化到城市圖像等面向，引導不同視角閱讀宜蘭。

縣府民政處為響應環保，鼓勵民眾自備餐具，現場會提供環保餐具租借，凡是參與消費、走讀、體驗活動或自備餐具者都可參加集章抽獎，有機會把好禮帶回家，邀請大家相揪走進宜蘭舊城。更多活動詳情可上「宜!蘭人市集」粉絲專頁。

「宜！蘭人市集-舊匠開市」即將登場，匯聚超過50家青創品牌，另規劃8場免費手作、舊城實境解謎遊戲、互動桌遊及走讀，讓文化從觀賞轉為參與，透過不同視角認識舊城。記者戴永華／攝影
「宜！蘭人市集-舊匠開市」即將登場，匯聚超過50家青創品牌，另規劃8場免費手作、舊城實境解謎遊戲、互動桌遊及走讀，讓文化從觀賞轉為參與，透過不同視角認識舊城。記者戴永華／攝影

代理縣長林茂盛與縣議員等人，聽取「宜！蘭人市集-舊匠開市」的品牌解說。記者戴永華／攝影
代理縣長林茂盛與縣議員等人，聽取「宜！蘭人市集-舊匠開市」的品牌解說。記者戴永華／攝影

代理縣長林茂盛與縣議員等人，聽取「宜！蘭人市集-舊匠開市」的品牌解說。記者戴永華／攝影
代理縣長林茂盛與縣議員等人，聽取「宜！蘭人市集-舊匠開市」的品牌解說。記者戴永華／攝影

宜蘭 市集 青創

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