「連續發燒好幾天」B流住院議會延會惹議 謝國樑今出院親曝病情

基隆市議會原訂6日起召開定期會有市長施政報告等議程，但謝國樑因感染B型流感2周未癒，症狀加重住院向議會請假，市議會延會，引發爭議。謝國樑今天臉書說，狀況已經明顯好轉，今天下午3時已順利出院，並返家休養，待體力恢復，期待下周能回到議會向議員施政總報告。

謝國樑因感染B型流感2周未癒，症狀加重住院向議會請假。市議會召開臨時程序會後決議定期會延會。國民黨議員呂美玲發表聲明表達遺憾，反對因市長個人健康全面延會。

童子瑋日前說，謝市長目前最重要的是安心治療、好好休養，大家都很關心，也祝福他早日康復回到崗位。議會依照法定進行延會，未來會確保該有的監督不打折。

由於近日民進黨市長參選人童子瑋與尋求連任的國民黨市長謝國樑，針對基隆捷運二階路線方案主張不同、鴨子船採購爭議、營養午餐免費、敬老金加停等多項議題隔空交鋒，讓選戰升溫，議會定期會將成為「攻防戰場」，延會一事造成延燒。

謝國樑今天在臉書貼文，感謝大家這幾天對我的關心，指他這幾天因為個人健康因素，讓大家擔心了。

謝國樑親曝病情，指這次身體不舒服，主要是前後連續感冒兩次，後來也連續發燒好幾天，最後決定住院治療。很感謝陳院長、主任們及醫療團隊的細心照顧與專業醫療，他的狀況已經明顯好轉，也於今天下午3點順利出院，並返家休養，希望能好好恢復體力。

謝國樑表示，住院這幾天收到很多市民朋友的關心與祝福，他心裡滿滿感謝。健康是任何事情的首要，提醒大家最近天氣反覆轉變，大家一定要多保重身體。

謝國樑說，接下來，會依照醫師建議好好休養。感謝市議會的體諒與理解，待我的體力恢復，非常期待下周能回到議會，以好的狀態向議員進行過去一年的施政總報告，並聽取寶貴的建議。

市長說，感謝這段時間每一份關心與溫暖的祝福，他會好好照顧自己的身體，儘快恢復，請大家放心，施政的腳步不會停下，待他恢復後會更努力的往前邁進，謝謝大家。