快訊

網紅女警翻車？曬「胸部靠桌」片悼念台南女警挨轟 分局調查議處

川習會倒數7天！川普總統車隊現身北京 車牌引發陸網熱議

台積電最後一盤爆7,112張賣單 仍創2,310元收盤天價、市值59.9兆

聽新聞
0:00 / 0:00

「連續發燒好幾天」B流住院議會延會惹議 謝國樑今出院親曝病情

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
B型流感住院議會延會惹議，謝國樑今出院：連續發燒多日已好轉，盼下周赴議會施政報告。本報資料照片
B型流感住院議會延會惹議，謝國樑今出院：連續發燒多日已好轉，盼下周赴議會施政報告。本報資料照片

基隆市議會原訂6日起召開定期會有市長施政報告等議程，但謝國樑因感染B型流感2周未癒，症狀加重住院向議會請假，市議會延會，引發爭議。謝國樑今天臉書說，狀況已經明顯好轉，今天下午3時已順利出院，並返家休養，待體力恢復，期待下周能回到議會向議員施政總報告。

謝國樑因感染B型流感2周未癒，症狀加重住院向議會請假。市議會召開臨時程序會後決議定期會延會。國民黨議員呂美玲發表聲明表達遺憾，反對因市長個人健康全面延會。

童子瑋日前說，謝市長目前最重要的是安心治療、好好休養，大家都很關心，也祝福他早日康復回到崗位。議會依照法定進行延會，未來會確保該有的監督不打折。

由於近日民進黨市長參選人童子瑋與尋求連任的國民黨市長謝國樑，針對基隆捷運二階路線方案主張不同、鴨子船採購爭議、營養午餐免費、敬老金加停等多項議題隔空交鋒，讓選戰升溫，議會定期會將成為「攻防戰場」，延會一事造成延燒。

謝國樑今天在臉書貼文，感謝大家這幾天對我的關心，指他這幾天因為個人健康因素，讓大家擔心了。

謝國樑親曝病情，指這次身體不舒服，主要是前後連續感冒兩次，後來也連續發燒好幾天，最後決定住院治療。很感謝陳院長、主任們及醫療團隊的細心照顧與專業醫療，他的狀況已經明顯好轉，也於今天下午3點順利出院，並返家休養，希望能好好恢復體力。

謝國樑表示，住院這幾天收到很多市民朋友的關心與祝福，他心裡滿滿感謝。健康是任何事情的首要，提醒大家最近天氣反覆轉變，大家一定要多保重身體。

謝國樑說，接下來，會依照醫師建議好好休養。感謝市議會的體諒與理解，待我的體力恢復，非常期待下周能回到議會，以好的狀態向議員進行過去一年的施政總報告，並聽取寶貴的建議。

市長說，感謝這段時間每一份關心與溫暖的祝福，他會好好照顧自己的身體，儘快恢復，請大家放心，施政的腳步不會停下，待他恢復後會更努力的往前邁進，謝謝大家。

B型流感住院議會延會惹議，謝國樑今出院：連續發燒多日已好轉，盼下周赴議會施政報告。本報資料照片
B型流感住院議會延會惹議，謝國樑今出院：連續發燒多日已好轉，盼下周赴議會施政報告。本報資料照片

謝國樑 童子瑋 呂美玲 流感 國民黨 基隆

延伸閱讀

「老鼠之亂」環境部建議天天開記者會 蔣萬安用一句話打臉

蔣萬安報告總預算案 藍綠白議員質詢聚焦鼠患

內委會「周典論條款」綠砲轟 廖先翔急踩煞車：政院送版本再審

謝國樑染流感住院 基隆市議會延會

相關新聞

「連續發燒好幾天」B流住院議會延會惹議 謝國樑今出院親曝病情

基隆市議會原訂6日起召開定期會有市長施政報告等議程，但謝國樑因感染B型流感2周未癒，症狀加重住院向議會請假，市議會延會，引發爭議。謝國樑今天臉書說，狀況已經明顯好轉，今天下午3時已順利出院，並返家休養

台東池上大橋旁防汛道路今起封閉5天 用路人注意改道通行

交通部公路局南區養護工程分局辦理「台9線池上大310K+080至311K+420改建工程」，因進行既有南下線擋土牆及橋台打除作業，於今天起至5月11日日間，封閉池上大橋池上端橋下投影路段北側防汛道路，

洗澡沒熱水、浴室沒隔間…校園軟硬體不足 花蓮議員要求縣府全面盤點

花蓮縣明義國小日前傳出因缺乏經費無法聘請救生員，將解散游泳隊消息，引發外界對縣內學校體育班、校隊軟硬體資源關切，多位縣議員近日會勘校園設備，要求教育處全面盤點，對於體育設施、教練經費要增編預算支應；縣

宜蘭冬山「三奇美徑」活動起跑 Q版波波草彩繪稻田吸睛打卡熱點

宜蘭冬山鄉「三奇美徑」系列活動起跑，今年彩繪稻田以「波波草與稻香的跨界對話」為主題，利用黃、黑、綠三色稻苗，在0.3公頃田間交織出Q版卡通圖案，把稻田變成大地藝術。鄉長林峻輔今天表示，圓潤的波波草象徵

花蓮自行車道大改線！ 新增吉安慶修院、山海正甜避開高低起伏路段

花蓮縣政府推動低碳永續觀光與自行車友善城市，調整「兩潭、兩鐵及白鮑溪自行車道」路線，全長約33公里，從七星潭一路至太平洋公園、吉安慶修院及鯉魚潭，避開原本木瓜溪橋後較狹窄且起伏大的路段，打造更適合深度

綠島柴油車檢測100％過關 台東巡迴服務深入偏鄉、離島獲好評

為守護台東空氣品質並降低柴油車廢氣排放，環保局推動115年度空氣品質維護區柴油車巡迴檢測服務，主動把檢測資源帶進偏鄉及離島，不少車主直呼「不用再特地跑台東市區，省時又方便」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。