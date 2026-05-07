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台東池上大橋旁防汛道路今起封閉5天 用路人注意改道通行

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東池上大橋旁防汛道路今起封閉5天，用路人注意改道通行。圖／公路局提供
台東池上大橋旁防汛道路今起封閉5天，用路人注意改道通行。圖／公路局提供

交通部公路局南區養護工程分局辦理「台9線池上大310K+080至311K+420改建工程」，因進行既有南下線擋土牆及橋台打除作業，於今天起至5月11日日間，封閉池上大橋池上端橋下投影路段北側防汛道路，提醒用路人提前改道。

公路局表示，此次施工期間，既有台9線主線車流不受影響，仍可正常通行；但池上端橋下防汛道路將配合施工封閉，防汛道路用路人須改由池上大橋引道兩側側車道，以單線雙向方式通行。封閉施工時間為每日上午7時30分至下午6時，預計持續至5月11日止。

由於施工區域鄰近池上大橋周邊道路，公路局呼籲駕駛人行經時減速慢行，並配合現場交維人員指揮，以維護行車安全。

公路局提醒民眾可透過幸福公路APP、公路防救災資訊系統、智慧化省道即時資訊服務網查詢最新道路通阻與即時路況資訊，並留意廣播及道路資訊看板（CMS）訊息，提前規畫行程。

交通部 車道

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