洗澡沒熱水、浴室沒隔間…校園軟硬體不足 花蓮議員要求縣府全面盤點

花蓮縣明義國小日前傳出因缺乏經費無法聘請救生員，將解散游泳隊消息，引發外界對縣內學校體育班、校隊軟硬體資源關切，多位縣議員近日會勘校園設備，要求教育處全面盤點，對於體育設施、教練經費要增編預算支應；縣府表示，歷來都是縣預算支應及申請中央補助雙軌並行，會持續盤點需求。

縣議員楊華美近日會同程美蓮、鄭寶秀等議員，到縣內4所中小學會勘體育設施，發現新城國小游泳池加熱器與過濾器損壞多年未修繕，美崙國中體育班宿舍浴室沒隔間，毫無隱私等問題。中華國小游泳池則是過濾設備使用30年，水質混濁，經楊華美爭取，已獲縣府400多萬元預算將在暑假前完成汰換，另也了解宜昌國中泳池啟用狀況。

楊華美表示，縣內體育資源除了硬體問題，教練資源分配也有不公，要求教育處全面體育縣內體育班及游泳隊各項軟硬體設備需求及經費缺口，若有向中央申請經費，也應該協助溝通並持續追蹤。

她指出，新城國小游泳池因加熱器、過濾器壞掉，小鐵人校隊冬天還必須到外地訓練，體育生沒熱水可洗。校方向中央申請434萬元經費要修繕，已連續兩年沒下文，類似這種向中央爭取經費未果，縣府也應增編縣預算，按優先順序逐年支應；她要求教育處將整體盤點結果作成書面報告，下月議會定期會前送入議會。

縣府教育處回應，學校運動團隊的設施設備需求，長期以來都是以向中央申請補助及編列縣預算支應雙軌並行，縣府很重視提升基層體育環境，會持續盤點現況與需求，研議提升校園體育設施及訓練條件。

花蓮新城國小游泳池加熱器壞損多年，天冷時，教練在岸上準備暖爐。圖／縣議員楊華美提供