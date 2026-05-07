宜蘭冬山「三奇美徑」活動起跑 Q版波波草彩繪稻田吸睛打卡熱點

宜蘭冬山鄉「三奇美徑」系列活動起跑，今年彩繪稻田以「波波草與稻香的跨界對話」為主題，利用黃、黑、綠三色稻苗，在0.3公頃田間交織出Q版卡通圖案，把稻田變成大地藝術。鄉長林峻輔今天表示，圓潤的波波草象徵「圓滿」地景及農業永續，引領旅人走進田野感受自然的療癒記憶。

素有「宜蘭版伯朗大道」之稱的三奇美徑，擁有約20公頃的一望無際稻田，一條長約2公里、蜿蜒成S型的農路貫穿其間，由於沿線沒有電線桿與農舍遮蔽，視野極其遼闊，騎乘腳踏車暢快愜意。

冬山鄉公所今天與代表會召開活動記者會，公所表示，今年發揮創意，將日本茨城縣的波波草意象轉化為彩繪稻田，透過不同顏色的水稻葉片對比，營造出充滿童趣的可愛風格，如今可食地景已成形，遊客可登上現場觀景台，飽覽夏季限定的金黃與翠綠交織的美景。

緊接著彩繪稻田的熱潮，一系列精彩活動將陸續登場。首先是備受期待的「熱氣球嘉年華」，將於6月6日、7日及13日、14日在冬山河舊河道右岸舉行，讓遊客體驗從高空俯瞰蘭陽平原壯麗農村景致的震撼。

隨後是7月11日、12日的「風箏節嘉年華」，各式彩繪風箏將在三奇美徑的藍天下翱翔，冬山火車站前的波波草植栽也將於5月底完成，預計暑假進入盛開期，與稻田美景相呼應。

鄉公所提醒，彩繪稻田賞期將持續至6月底收割為止，呼籲遊客在享受低碳自行車旅遊時，切勿進入農田踩踏或觸碰稻穗，共同維護這片珍貴的大地畫布，無論是熱氣球高空視角，還是田間小徑悠閒漫步，冬山的夏日饗宴正邀請全國民眾前來體驗。

宜蘭冬山鄉三奇美徑彩繪稻田，以「波波草與稻香的跨界對話」為主題，利用3種顏色的稻苗，在田間交織出Q版卡通圖案，把稻田變成大地藝術，自然療癒，吸引遊客拍照打卡。圖／鄉公所提供

宜蘭冬山鄉三奇美徑彩繪稻田，以「波波草與稻香的跨界對話」為主題，利用3種顏色的稻苗，在田間交織出Q版卡通圖案，把稻田變成大地藝術，自然療癒，吸引遊客拍照打卡。圖／鄉公所提供

宜蘭冬山鄉三奇美徑彩繪稻田，以「波波草與稻香的跨界對話」為主題，利用3種顏色的稻苗，在田間交織出Q版卡通圖案，把稻田變成大地藝術，自然療癒，吸引遊客拍照打卡。圖／鄉公所提供

宜蘭冬山鄉三奇美徑彩繪稻田，以「波波草與稻香的跨界對話」為主題，利用3種顏色的稻苗，在田間交織出Q版卡通圖案，把稻田變成大地藝術，自然療癒，吸引遊客拍照打卡。圖／鄉公所提供

冬山鄉公所與代表會今天宣布「三奇美徑」系列活動起跑，除了Q版可愛的稻田彩繪，還有熱氣球嘉年華、風箏節嘉年華等活動。圖／鄉公所提供