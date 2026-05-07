快訊

立委質疑華視欠薪水向銀行融資 電視台發5聲明澄清

不用入獄！黃子佼「持有2341部性影像」賠錢換緩刑定讞 但要做這些事

豪華郵輪驗出可人傳人漢他病毒 WHO澄清：全球風險低不用恐慌

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭冬山「三奇美徑」活動起跑 Q版波波草彩繪稻田吸睛打卡熱點

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭冬山鄉三奇美徑彩繪稻田，以「波波草與稻香的跨界對話」為主題，利用3種顏色的稻苗，在田間交織出Q版卡通圖案，把稻田變成大地藝術，自然療癒，吸引遊客拍照打卡。圖／鄉公所提供
宜蘭冬山鄉三奇美徑彩繪稻田，以「波波草與稻香的跨界對話」為主題，利用3種顏色的稻苗，在田間交織出Q版卡通圖案，把稻田變成大地藝術，自然療癒，吸引遊客拍照打卡。圖／鄉公所提供

宜蘭冬山鄉「三奇美徑」系列活動起跑，今年彩繪稻田以「波波草與稻香的跨界對話」為主題，利用黃、黑、綠三色稻苗，在0.3公頃田間交織出Q版卡通圖案，把稻田變成大地藝術。鄉長林峻輔今天表示，圓潤的波波草象徵「圓滿」地景及農業永續，引領旅人走進田野感受自然的療癒記憶。

素有「宜蘭版伯朗大道」之稱的三奇美徑，擁有約20公頃的一望無際稻田，一條長約2公里、蜿蜒成S型的農路貫穿其間，由於沿線沒有電線桿與農舍遮蔽，視野極其遼闊，騎乘腳踏車暢快愜意。

冬山鄉公所今天與代表會召開活動記者會，公所表示，今年發揮創意，將日本茨城縣的波波草意象轉化為彩繪稻田，透過不同顏色的水稻葉片對比，營造出充滿童趣的可愛風格，如今可食地景已成形，遊客可登上現場觀景台，飽覽夏季限定的金黃與翠綠交織的美景。

緊接著彩繪稻田的熱潮，一系列精彩活動將陸續登場。首先是備受期待的「熱氣球嘉年華」，將於6月6日、7日及13日、14日在冬山河舊河道右岸舉行，讓遊客體驗從高空俯瞰蘭陽平原壯麗農村景致的震撼。

隨後是7月11日、12日的「風箏節嘉年華」，各式彩繪風箏將在三奇美徑的藍天下翱翔，冬山火車站前的波波草植栽也將於5月底完成，預計暑假進入盛開期，與稻田美景相呼應。

鄉公所提醒，彩繪稻田賞期將持續至6月底收割為止，呼籲遊客在享受低碳自行車旅遊時，切勿進入農田踩踏或觸碰稻穗，共同維護這片珍貴的大地畫布，無論是熱氣球高空視角，還是田間小徑悠閒漫步，冬山的夏日饗宴正邀請全國民眾前來體驗。

宜蘭冬山鄉三奇美徑彩繪稻田，以「波波草與稻香的跨界對話」為主題，利用3種顏色的稻苗，在田間交織出Q版卡通圖案，把稻田變成大地藝術，自然療癒，吸引遊客拍照打卡。圖／鄉公所提供
宜蘭冬山鄉三奇美徑彩繪稻田，以「波波草與稻香的跨界對話」為主題，利用3種顏色的稻苗，在田間交織出Q版卡通圖案，把稻田變成大地藝術，自然療癒，吸引遊客拍照打卡。圖／鄉公所提供

宜蘭冬山鄉三奇美徑彩繪稻田，以「波波草與稻香的跨界對話」為主題，利用3種顏色的稻苗，在田間交織出Q版卡通圖案，把稻田變成大地藝術，自然療癒，吸引遊客拍照打卡。圖／鄉公所提供
宜蘭冬山鄉三奇美徑彩繪稻田，以「波波草與稻香的跨界對話」為主題，利用3種顏色的稻苗，在田間交織出Q版卡通圖案，把稻田變成大地藝術，自然療癒，吸引遊客拍照打卡。圖／鄉公所提供

宜蘭冬山鄉三奇美徑彩繪稻田，以「波波草與稻香的跨界對話」為主題，利用3種顏色的稻苗，在田間交織出Q版卡通圖案，把稻田變成大地藝術，自然療癒，吸引遊客拍照打卡。圖／鄉公所提供
宜蘭冬山鄉三奇美徑彩繪稻田，以「波波草與稻香的跨界對話」為主題，利用3種顏色的稻苗，在田間交織出Q版卡通圖案，把稻田變成大地藝術，自然療癒，吸引遊客拍照打卡。圖／鄉公所提供

宜蘭冬山鄉三奇美徑彩繪稻田，以「波波草與稻香的跨界對話」為主題，利用3種顏色的稻苗，在田間交織出Q版卡通圖案，把稻田變成大地藝術，自然療癒，吸引遊客拍照打卡。圖／鄉公所提供
宜蘭冬山鄉三奇美徑彩繪稻田，以「波波草與稻香的跨界對話」為主題，利用3種顏色的稻苗，在田間交織出Q版卡通圖案，把稻田變成大地藝術，自然療癒，吸引遊客拍照打卡。圖／鄉公所提供

冬山鄉公所與代表會今天宣布「三奇美徑」系列活動起跑，除了Q版可愛的稻田彩繪，還有熱氣球嘉年華、風箏節嘉年華等活動。圖／鄉公所提供
冬山鄉公所與代表會今天宣布「三奇美徑」系列活動起跑，除了Q版可愛的稻田彩繪，還有熱氣球嘉年華、風箏節嘉年華等活動。圖／鄉公所提供

「三奇美徑」適合騎乘腳踏車，飽覽田野風光，暢快愜意。圖／鄉公所提供
「三奇美徑」適合騎乘腳踏車，飽覽田野風光，暢快愜意。圖／鄉公所提供

宜蘭

延伸閱讀

2026南投百K自行車小鎮漫遊啟動

暗空協會母親節走進拉拉山 串聯花藝山林星空體驗

2026 NS RUN南山人壽半程馬拉松報名啟動 首創家庭共跑與女神先行

雪霸推出「暗夜王者誕生記」 黃魚鴞寶寶命名活動網友腦洞大開

相關新聞

基隆捷運地下段土建工程流標 新北將重新檢討後再招標

串聯基隆、新北、台北的基隆捷運各界關注，雖機電系統已經透過「機電後擴」方式完成議價，待中央核定經費後即可決標，但土建工程部分，拆分地下段、高架段等部分，地下段去年底公告上網，日前開標因不符三家投標規定

宜蘭冬山「三奇美徑」活動起跑 Q版波波草彩繪稻田吸睛打卡熱點

宜蘭冬山鄉「三奇美徑」系列活動起跑，今年彩繪稻田以「波波草與稻香的跨界對話」為主題，利用黃、黑、綠三色稻苗，在0.3公頃田間交織出Q版卡通圖案，把稻田變成大地藝術。鄉長林峻輔今天表示，圓潤的波波草象徵

花蓮自行車道大改線！ 新增吉安慶修院、山海正甜避開高低起伏路段

花蓮縣政府推動低碳永續觀光與自行車友善城市，調整「兩潭、兩鐵及白鮑溪自行車道」路線，全長約33公里，從七星潭一路至太平洋公園、吉安慶修院及鯉魚潭，避開原本木瓜溪橋後較狹窄且起伏大的路段，打造更適合深度

綠島柴油車檢測100％過關 台東巡迴服務深入偏鄉、離島獲好評

為守護台東空氣品質並降低柴油車廢氣排放，環保局推動115年度空氣品質維護區柴油車巡迴檢測服務，主動把檢測資源帶進偏鄉及離島，不少車主直呼「不用再特地跑台東市區，省時又方便」。

台東獵人苦等獵槍訓練 地方怒轟「獵場最多卻沒得上課」

台東縣議會近日關注「原住民自製獵槍安全使用訓練課程」遲未在台東開辦問題，議員鄭崗山指出，目前相關訓練地點多安排在外縣市，但那些地方不僅缺乏實際獵場環境，也與台東原住民族人的生活文化脫節，反觀擁有全台最

饒慶鈴施政報告聚焦「苦民所苦」 宣布2026台東博覽會暑假登場

台東縣長饒慶鈴今天於縣議會第20屆第7次定期會進行施政總報告，以「苦民所苦、面對問題」為主軸，細數近年縣府在重大建設、都市計畫、離島交通、醫療照護與社會福利等面向推動成果，並正式宣布「2026台東博覽

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。