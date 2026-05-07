花蓮自行車道大改線！ 新增吉安慶修院、山海正甜避開高低起伏路段

花蓮縣政府推動低碳永續觀光與自行車友善城市，調整「兩潭、兩鐵及白鮑溪自行車道」路線，全長約33公里，從七星潭一路至太平洋公園、吉安慶修院及鯉魚潭，避開原本木瓜溪橋後較狹窄且起伏大的路段，打造更適合深度慢遊的山海騎行路線。

縣府表示，優化後路線自七星潭風景區出發，沿途可欣賞月牙灣海岸景色，迎著太平洋海風騎行，接續經過花蓮港、北濱公園與太平洋公園，感受港灣與海岸風情，再深入吉安鄉，串連化仁海堤、吉安車站、吉安慶修院及吉安農會「山海正甜」等特色景點。

其中，「山海正甜」提供在地農產、伴手禮及休憩補給服務，讓旅客不只騎車，也能體驗花蓮農村特色；沿線同時整合便利商店、補給站、公廁及休憩空間，提升長距離騎乘便利性。

路線後段接往南華干城綠色廊道、鯉魚潭遊客中心，還可再挑戰白鮑溪自行車道，整趟旅程結合田園景觀、生態環境與宗教文化，讓遊客能在山海與湖光景色中，完成一趟兼具運動、觀光與環境永續的低碳旅行。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮具備發展國際級自行車旅遊的良好條件，縣府持續透過路線優化、設施升級及服務完善，打造更友善的騎乘環境，並結合地方農遊、特色商圈與觀光節點，帶動地方產業與觀光消費。

觀光處指出，原路線於木瓜溪橋後轉進花33縣道，因道路狹窄、地形起伏較多，騎乘難度較高，因此改道納入吉安鄉知名景點與較友善道路環境，提升整體安全性與遊憩品質。

另外，縣府也公告自行車道專用道禁止汽車、機車及微型電動二輪車進入，違規者將依道路交通管理處罰條例裁處。民眾可至縣府提供的路線圖資下載頁面（https://reurl.cc/K28Wde⁠）查詢最新資訊，規畫綠色騎旅行程。

花蓮縣政府調整自行車道路線，從七星潭一路至太平洋公園、吉安慶修院及鯉魚潭，打造更適合深度慢遊的山海騎行路線。圖／花蓮縣府觀光處提供