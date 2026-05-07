綠島柴油車檢測100％過關 台東巡迴服務深入偏鄉、離島獲好評

為守護台東空氣品質並降低柴油車廢氣排放，環保局推動115年度空氣品質維護區柴油車巡迴檢測服務，主動把檢測資源帶進偏鄉及離島，不少車主直呼「不用再特地跑台東市區，省時又方便」。

環保局表示，截至4月底，已陸續在鹿野、池上、達仁、成功及綠島等地辦理6場次巡迴檢測，共完成131輛柴油車檢測，整體合格率高達99.2%，其中綠島場更創下31輛全數過關、100%合格率的亮眼成績，顯示車主對車況保養與空汙防制意識逐漸提升。

縣府指出，台東擁有山海景觀與良好自然環境，空氣品質更是地方重要資產，因此近年持續推動空氣品質維護區管制與車輛排放管理，同時兼顧偏鄉民眾需求，把檢測服務直接送進地方，降低鄉親往返奔波的不便。

其中，綠島作為台東第4處空氣品質維護區，不僅肩負居民健康，也攸關觀光環境品質。環保局4月16、17日在綠島航空站前辦理巡迴檢測時，現場反應熱烈，不少車主一早就前往排隊受檢。

當地民眾表示，以前若要做檢測，還得配合船班或回台東本島，如今直接在綠島就能完成，「真的方便很多，也比較願意主動配合」。

環保局表示，柴油車完成檢測且符合標準後，可立即取得全國環保機關認可的自主管理標章，不僅能合法進入空氣品質維護區，也有助減少汙染排放。

此外，今年度巡迴檢測服務仍有9場次即將登場，包括池上、鹿野、達仁及成功等地，每場次檢測上限30輛，呼籲2006年9月30日（含）以前出廠柴油車車主盡早預約。

另提醒，進入空氣品質維護區的柴油車，須持有效期限內自主管理標章，或1年內環保機關排煙檢驗合格紀錄，違者將依規定處新台幣1000元至6萬元罰鍰並限期改善。