台東獵人苦等獵槍訓練 地方怒轟「獵場最多卻沒得上課」

台東縣議會近日關注「原住民自製獵槍安全使用訓練課程」遲未在台東開辦問題，議員鄭崗山指出，目前相關訓練地點多安排在外縣市，但那些地方不僅缺乏實際獵場環境，也與台東原住民族人的生活文化脫節，反觀擁有全台最多獵場、原住民族人口眾多的台東，至今卻未曾辦理相關課程，讓不少獵人相當不滿。

鄭崗山表示，族人若要合法申請製造、運輸或持有自製獵槍，就必須先完成安全使用訓練並取得合格證書，但現階段台東鄉親得長途跋涉前往外縣市受訓，不僅增加交通與住宿負擔，也讓許多族人乾脆放棄報名。他認為，中央應正視地方需求，儘速將訓練課程安排在台東，否則制度形同設下門檻。

部落不少獵人也忍不住抱怨，認為中央根本不了解台東實際情況。有族人直言，「我們每天生活在山裡、最熟悉獵場的人，卻還得跑去沒有獵場的縣市受訓，真的很諷刺」。也有人質疑，「嘴巴說尊重原民文化，結果連最基本的訓練都不願意下放地方辦理。」

另有部落青年表示，許多年輕人其實有意願循合法管道學習與傳承傳統狩獵文化，但舟車勞頓、交通費用高，加上外地受訓時間難安排，讓不少人只能作罷，感覺制度離部落很遠。

縣警察局表示，整體「原住民自製獵槍安全使用訓練課程計畫」由原住民族委員會主辦，再由各縣市配合辦理，目前台東尚未舉辦相關課程。

縣府原民處副處長金惠珠表示，為了方便族人受訓，原民處從去年起便多次行文原民會，希望能辦理訓練課程，但至今遲未收到正式回覆，日前已再次發文爭取。

據了解，中央可能規畫先自行試辦相關課程與制度，待模式成熟後再交由地方接手辦理，不過地方獵人普遍認為等待時間過長，希望中央不要再以試辦為由拖延。

原民處指出，依據原住民漁民自製獵槍魚槍許可及管理辦法規定，族人申請製造、運輸或持有自製獵槍前，必須先通過原住民自製獵槍安全使用訓練，並取得訓練合格證書。課程內容包括射擊安全意識與規範、槍傷急救止血、心肺復甦術（CPR）等安全知識，目的在於確保族人在安全環境下從事傳統狩獵活動，同時兼顧文化傳承與公共安全。