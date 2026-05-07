基隆捷運地下段土建工程流標 新北將重新檢討後再招標

串聯基隆、新北、台北的基隆捷運各界關注，雖機電系統已經透過「機電後擴」方式完成議價，待中央核定經費後即可決標，但土建工程部分，拆分地下段、高架段等部分，地下段去年底公告上網，日前開標因不符三家投標規定流標。新北捷運局指出，將探尋潛在廠商並配合市場行情重新調整後再行公告上網。

基隆捷運共分三階段推動，第一階段路線以八堵站為端點，路線全長15.59公里，自八堵平面站後逐漸爬升，沿基隆河谷廊帶深入市區，持續以高架型式至南陽大橋站前轉為平面，續以地下型式至南港站，沿線共13座車站。

在機電部分，新北為加速推動，透過「機電後擴」方式，在原計畫核定金額內，與汐東線機電廠商進行議價，並採保留決標方式縮短時程，待行政院工程經費審議通過後，正式決標、簽約與開工。

不過土建部分，基隆捷運SB32站至SB33站地下段工程屬要徑，工序複雜，且工期較高架段長，新北捷運採統包方式招標興建。

新北市捷運局指出，地下段統包工程，首次招標預算約176億元，於4月28日開標，但因未達法定投標家數而流標，捷運局分析，主因在於地下段工程介面複雜，加上國內營造市場工程量能趨於飽和，廠商基於風險與資本考量，投標意願偏低。

捷運局表示，此次地下段統包工程牽涉捷運土建工程、各類管線及系統整合，且與台鐵第三軌區域介面密切相關，施工難度與協調複雜度都相當高，在當前整體公共工程市場熱絡情況下，國內大型營造廠對承攬風險評估較為保守。

捷運局已在流標後立即啟動招標文件檢討作業，預計針對招標預算及履約條件進行修正，後續將盡速重新公告招標，希望提高廠商投標意願，確保工程能如期推進。至於高架段土建部分，目前已經展開細部設計中。

捷運局長李政安表示，將持續探訪潛在廠商，並重新檢討市場行情後，再行公告上網。至於經費部分，將持續與中央溝通，並已將中央意見再次回覆。

捷運局說，基隆捷運整體推動進度仍持續進行，目前採取「四大優先」策略加速建設，包括「細設先行、機電後擴、先期工程率先施工、地下段統包工程先招標」。

高架段細部設計已於去年7月完成決標並啟動作業；高架段機電後擴部分，也已完成議價，待工程經費審議通過後即可決標；先期工程則已於去年底動工。