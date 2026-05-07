饒慶鈴施政報告聚焦「苦民所苦」 宣布2026台東博覽會暑假登場

台東縣長饒慶鈴今天於縣議會第20屆第7次定期會進行施政總報告，以「苦民所苦、面對問題」為主軸，細數近年縣府在重大建設、都市計畫、離島交通、醫療照護與社會福利等面向推動成果，並正式宣布「2026台東博覽會」將於今年暑假登場，邀請全國民眾走進台東，感受山海、人文與慢生活魅力。

饒慶鈴表示，縣政工作不是喊口號，而是實際解決民眾長期關心的問題。包括太平榮家閒置空間活化、縣立圖書館新建、東遊季合法化、富岡旅運中心興建、杉原灣轉型再利用、焚化廠啟用、關山親水公園土地合法化，以及東海岸山坡地解編與天后宮土地權屬等多年難題，都是縣府持續協調、逐步突破的成果。

在都市發展方面，她指出，縣府近8年加速推動都市計畫通盤檢討，累計完成56案並公告實施；針對公共設施保留地長年未徵收問題，也提出專案通盤檢討機制，並於115年4月28日獲內政部審議通過，逐步鬆綁土地使用限制，兼顧都市發展與縣民權益。

此外，縣府也持續強化離島交通、醫療與社福服務，包括富岡港、綠島南寮漁港、蘭嶼開元港等港埠工程，並推動5G遠距醫療、救護車行動急診室、社工人力擴充及社福場館建置，希望讓公共服務更貼近民眾需求。

饒慶鈴也在報告中介紹「2026台東博覽會」，活動將於7月3日至8月20日舉行，以「Slow for Life」為主軸，規畫全縣9大展區、10大策展主題，串聯23檔主題展覽、200場限定活動，以及22件民間參與計畫與超過220件品牌授權商品，內容涵蓋慢經濟、永續生活、南島文化、教育、青年、工藝、棒球、聲音藝術及老城散策等多元主題。

其中，主場館「活的學校」將設於縣立體育館，透過展覽帶領民眾重新認識臺東的自然環境、文化特色與生活節奏。她補充，展期間也將有大會接駁車，串聯轉運站、全民運動館、縣立體育館、美術館、TTICC、縣立圖書館、史前館及棒球村等展點，方便民眾參觀。