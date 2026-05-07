台鐵AI平交道花蓮先行示範 年底前全台建置

台鐵公司推動平交道智慧化升級，投入近十二點七億元建置障礙物自動偵測系統，整合ＡＩ影像辨識、熱感應與光學雷達技術，打造二十四小時運作的「虛擬圍籬」，花蓮作為先行區域已整合，未發生平交道死傷事故，展現科技防護成效，今年底前完成其他縣市平交道整合。

台鐵指出，「電務智慧化提升計畫」二○二二年由花蓮電務段主導，針對全台三九七處平交道系統更新與整合，涵蓋前端錄影監視、自動防護集中監控裝置及手動告警設備，並建置後端「All In One」智慧化控制平台，整合監視、防護與告警功能，提升整體運作效率。

花蓮電務段說，計畫核心為障礙物自動偵測系統，透過熱感應與ＡＩ影像辨識技術，搭配光學雷達偵測器，即使在夜間或雨霧環境中仍可精準監測，一旦偵測到平交道有異常障礙，系統會即時發出警示訊號，並同步傳送至列車駕駛室與監控中心，必要時列車可提前減速甚至自動停車，等於在平交道建立一層無形防護網。

電務段表示，透過三百六十度環景監控與主動偵測機制，當列車距離平交道約二至三公里時，系統即能自動發送燈號與無線電警示，大幅提升反應速度與安全性，達到「由被動轉為主動」的防護模式。

台鐵指出，花蓮因平交道密集且交通流量大，被選為優先示範區，未來規畫導入來車方向輔助辨識功能，並且於平交道四端增設手動告警設備等強化。