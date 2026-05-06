宜蘭敬好生活音樂節 王若琳、黃瑞豐、鮑比達等知名音樂人重磅登台

宜蘭縣敬好生活音樂節將於16、17日在中興文創園區登場，今年主題「紙享爵士 Just Jazz」，聚焦爵士音樂，請來歌手王若琳、知名音樂人鮑比達、黃瑞豐等人的爵士樂團，卡司超強，將是一場融合音樂、餐飲與生活美學的爵士盛會，免票入場。

敬好生活音樂節去年首次舉辦就大受好評，今年再度登場，縣府用心規畫，請來多組極具指標性的音樂人接力登場。代理縣長林茂盛今天宣布，今年主題是「紙享爵士 Just Jazz」，不只音樂，更融入了生活風格與文化體驗，讓音樂從舞台還延伸到各個角落。

文化局表示，今年活動在中興文創園區有料倉庫，這次費盡心思，請來多個重量級表演團隊到宜蘭演出，包括多次獲得金曲獎的歌手王若琳、亞洲流行音樂教父鮑比達領軍的「鮑比達爵士樂團」，有「台灣鼓王」之稱，曾獲金曲獎特別貢獻獎的台灣爵士鼓大師黃瑞豐的爵士樂團。

此外，還有1981年成軍，由張坤德老師帶領的「底細爵士樂團」，以及洪筠惠與快樂好夥伴、楊曉恩爵士樂團、川樂團、女作之韻、與 King Cake New Orleans Jazz等，分成16日下午、晚上及17日下午三個場次，免費入場。

文化局表示，今年的敬好生活音樂節還結合爵士餐飲與生活風格，打造「Jazz Dining」沉浸式文化體驗，邀請到台灣調酒教父王靈安，提供爵士風格創意調酒，不只用耳朵聆賞樂音，也能透過味覺與空間氛圍，感受獨特的爵士文化。

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