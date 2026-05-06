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台東空中樹復活樹冠太茂密 專家建議修剪緩拆支架

中央社／ 台東縣6日電

台東市三角公園大榕樹因染病切除樹頭搶救，被稱為「空中樹」，逾5年照護，目前恢復生機，但養分集中上半部，導致樹冠太茂密，專家建議適當修剪，暫不適合拆除支架。

台東市三角公園老榕樹齡逾60年，承載無數台東人的故事，但因染病，公務機關民國109年間原要進行移除，經建築師黃斯聖四處請命，並自掏腰包搶救，在前民進黨立委劉櫂豪幫助下，終於保留這棵老榕樹。

相關單位邀請樹醫師診治，老榕樹感染褐根病，於是將樹頭、樹根和底部樹幹砍除，以支架支撐，就像一棵飄浮在天空中的樹，台東市民稱它為神奇的「空中樹」，這段傳奇的搶救過程引起外界關注，成為許多學校戶外教學與環境教育的範例。

經過5年多的休養與照顧，「空中樹」已經百分百恢復生機，且枝葉茂密，原計畫今年拆除支架，但行政院農業部全國種樹諮詢中心諮詢專家陳正豐建議延後。

陳正豐今天告訴中央社記者，這棵樹的樹形優美，但樹冠生長過於旺盛，養分集中於上部，恐影響持續發展，建議進行細緻、漸進式修剪，調整枝葉量體，讓生長重心回到下方根系，暫不適合拆除支架。

福田樹木保育基金會27日將在三角公園舉辦「2026台東樹木保護研討會暨台東市三角公園老樹維護活動」。

內容涵蓋老樹與文化地景、地方記憶、環境感知與文化保存、老樹常見病蟲害介紹、樹木褐根病防治、樹木外科手術搶救過程、樹木的維護與管理、台東松露調查與展望、台東樹木保護的發展與現況、搶救三角公園老榕樹的發想與緣起、三角公園老榕樹巡禮等。

活動限額35人，免費參加，採線上報名，即日起至19日或是額滿為止。基金會歡迎對樹木保育有興趣的園丁或一般民眾報名。

民進黨 劉櫂豪 台東

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