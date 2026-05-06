台鐵花蓮平交道偵測升級 導入AI辨識即時示警

台鐵花蓮站到吉安干城站不到9公里，就有7處危險平交道，台鐵近年推動平交道智慧化，監視系統增加影像辨識、光學雷達偵測等，偵測到障礙物會警示，回傳司機員室與監控中心。

台鐵公司花蓮電務段長吳家村表示，台鐵「電務智慧化提升計畫」包含平交道錄影監視系統、自動防護集中監視裝置及手動告警系統更新工程，已率先在花蓮鐵路沿線完工啟用。

吳家村指出，這次計畫核心是整合平交道自動偵測系統，結合最新的熱感應與AI影像辨識技術，並增設光學雷達偵測器，可24小時、不畏雨霧精準偵測，在平交道區域建立「虛擬圍籬」。

台鐵花蓮電務段表示，列車距離平交道2至3公里時，系統若偵測到障礙物，就會亮起警示燈，回傳訊號至司機員室與監控中心，若遇緊急狀況列車會提前減速或自動停止。

花蓮電務段指出，後端控制平台也升級為「All InOne智慧化整合控制平台」，透過光纖傳輸進行即時監控，縮短過往繁雜的查修工作。

花蓮電務段表示，花蓮是先行執行的重點區域，全縣已完成偵測系統整合，未來將逐步擴大到全台其他縣市。

吉安鄉境內平交道密集，包含南昌村、稻香村、永興村等許多重要路口，交通流量龐大。吉安鄉長游淑貞指出，透過科技化手段，取代過去被動式的防護機制，肯定台鐵推動智慧交通系統。

游淑貞表示，平交道安全仍仰賴大眾自律與配合，務必落實「停、看、聽」守則。