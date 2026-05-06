快訊

中天主播林宸佑受陸資助製播反罷免節目 橋檢起訴求重刑17年

今年第5號颱風「哈格比」生成了 最新路徑、對台影響曝光

王心凌舞台驚魂！唱一半突遭雷射直射腿痛到尖叫 真實反應全被拍

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮堰塞湖重災區造林 農業部8月完成首版指引

中央社／ 台北6日電

農業部推動花蓮馬太鞍溪災後復原，針對土砂平均埋沒厚度50公分以上的重災區，將造林涵養土地，提升防災韌性，林業及自然保育署將於7月前完成購地估價，8月完成首版造林指引。

農業部今天發布新聞稿，114年9月馬太鞍溪堰塞湖溢流後，循序推動「重災區整體規劃造林、一般受災區協助復耕、維持農民日常生計」，並依現地條件及農友需求滾動式調整。

農業部說，土砂平均埋沒厚度50公分以上的農業重災區，考量土砂量體龐大、混雜漂流木與塊石，全面外運不易，且土壤偏鹼短期內不利耕作，經地方說明會與地主意願調查後，多數地主希望由政府購地造林。

農業部說，林保署提出「購地造林」與「補助造林」雙軌方案，並已啟動估價規劃作業，預計今年7月前完成市價查估、12月前辦理第一次協議價購。

另外，針對希望保留土地的地主，林保署提供6年每公頃最高新台幣60萬元造林補助，林保署將於8月完成第一版造林指引，作為後續造林補助及購地造林參考。

農業部說，針對土砂平均埋沒厚度未達50公分的農業一般受災區，由農業部花蓮區農業改良場成立「馬太鞍溪災區農業生產環境重建專案」，以2年完成300公頃為目標，協助農民早日復耕，並已設置6處、共5.8公頃示範點，經翻耕、施用有機質肥料及種植綠肥作物後，葉菜、雜糧、蕎麥、櫻桃蘿蔔均成功豐收。

花蓮農改場也輔導開發出「小米豆漿」等加值加工品，4月22至24日於光復、鳳林辦理3場專案說明會。農糧署也同步輔導集團產區及大專業農復耕76公頃，農地復耕已見成效。

農業部 花蓮 馬太鞍溪 堰塞湖 災後

延伸閱讀

4千人參與 花蓮堰塞湖災區 撤離演練

日月光環基會串聯山海生態　從大雪山到頭城農場打造台灣永續綠網

光復災民質疑 開口堤封堵不實致災 水利署：溢流超出堤防所能抵擋

近年品質最好的一次！花蓮西瓜產季登場 復耕產量上看9成

相關新聞

從延期到啟航！「海洋之眼」台東出發 挑戰環島1個月

台東縣政府推動「原住民造舟及航海人才培育計畫」，迎來最具象徵意義的重要里程碑！全台首艘融合查莫洛族、阿美族與雅美（達悟）族工藝智慧打造的跨島嶼南島舟船「Mata No Riyal 海洋之眼」，歷經2次

謝國樑B型流感2周未癒住院掀波 藍議員聲明：反對因個人健康全面延會

基隆市議會原訂今天起召開定期會有市長施政報告等議程，但謝國樑因感染B型流感2周未癒，症狀加重住院向議會請假。市議會昨召開臨時程序會後決議定期會延會。國民黨議員呂美玲發表聲明表達遺憾，反對因市長個人健康

謝國樑染流感住院 基隆市議會延會

基隆市議會原訂今起開定期會進行市長施政報告等議程，但市長謝國樑因感染Ｂ型流感未癒，症狀有加重情況，入院北榮治療向議會請假。議會經評估，昨天開臨時程序會後，決議定期會延會。議長童子瑋說，請市長好好休養，

模範母親「高齡化」台東縣5名模範媽媽年逾90歲、最年輕54歲

為感謝媽媽們對家庭無私的付出，台東縣政府今天表揚全縣36名模範母親，最高齡的媽媽是長濱鄉94歲陳阿春、最年輕的媽媽則是延平鄉54歲古英花。縣府說，共5位模範母親年逾90歲，縣長饒慶鈴逐一頒贈表揚狀並與

影／謝國樑B型流感未癒北榮住院 童子瑋：明起定期會延會好好休養

基隆市議會原訂明天起召開定期會將有市長施政報告等議程，但市長謝國樑因感染B型流感未癒，症狀並有加重的情形，因此入院北榮治療向議會請假。市議會經審慎評估，今天召開臨時程序會後決議定期會延會。議長童子瑋說

民眾黨基隆議員提名2人藍轉白 謝國樑、林沛祥：藍白席次最大化

民眾黨中央委員會今天首次移師基隆舉行，代表基隆是「聯合政府」的起點，會後主席黃國昌推薦4位議員提名參選人， 其中中正區林廷翰、信義區黃申棟兩人原來都是國民黨，由藍轉白披戰袍。市長謝國樑、立委林沛祥說，希望讓藍白席次最大化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。