花蓮堰塞湖重災區造林 農業部8月完成首版指引

農業部推動花蓮馬太鞍溪災後復原，針對土砂平均埋沒厚度50公分以上的重災區，將造林涵養土地，提升防災韌性，林業及自然保育署將於7月前完成購地估價，8月完成首版造林指引。

農業部今天發布新聞稿，114年9月馬太鞍溪堰塞湖溢流後，循序推動「重災區整體規劃造林、一般受災區協助復耕、維持農民日常生計」，並依現地條件及農友需求滾動式調整。

農業部說，土砂平均埋沒厚度50公分以上的農業重災區，考量土砂量體龐大、混雜漂流木與塊石，全面外運不易，且土壤偏鹼短期內不利耕作，經地方說明會與地主意願調查後，多數地主希望由政府購地造林。

農業部說，林保署提出「購地造林」與「補助造林」雙軌方案，並已啟動估價規劃作業，預計今年7月前完成市價查估、12月前辦理第一次協議價購。

另外，針對希望保留土地的地主，林保署提供6年每公頃最高新台幣60萬元造林補助，林保署將於8月完成第一版造林指引，作為後續造林補助及購地造林參考。

農業部說，針對土砂平均埋沒厚度未達50公分的農業一般受災區，由農業部花蓮區農業改良場成立「馬太鞍溪災區農業生產環境重建專案」，以2年完成300公頃為目標，協助農民早日復耕，並已設置6處、共5.8公頃示範點，經翻耕、施用有機質肥料及種植綠肥作物後，葉菜、雜糧、蕎麥、櫻桃蘿蔔均成功豐收。

花蓮農改場也輔導開發出「小米豆漿」等加值加工品，4月22至24日於光復、鳳林辦理3場專案說明會。農糧署也同步輔導集團產區及大專業農復耕76公頃，農地復耕已見成效。