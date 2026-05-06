台東4商圈全數入選數位輔導計畫 轉型成果受肯定

經濟部商業發展署近日公布115年度「數位商圈店家數位應用輔導計畫」入選名單，台東縣共有4處商圈成功獲選，包含鹿野高台、關山永續、太麻里及鐵花等商圈，分別入選「基礎導入型」及「數位應用型」，展現台東推動商圈數位轉型成果逐步發酵。

縣府指出，此次計畫依商圈數位發展成熟度分為兩大類，「基礎導入型」每案補助18萬元，著重協助店家建立基礎數位能力；「數位應用型」每案補助15萬元，則強調進階數位整合與行銷應用。入選4商圈在兩類型皆有入選，顯示縣內商圈從基礎建置到進階應用均持續推進，數位轉型成果穩步提升。

鹿野高台商圈與關山永續商圈入選「基礎導入型」，未來將以提升數位支付普及率為核心，推動行動支付導入、數位工具應用及外送平台串接，強化店家營運效率並優化遊客消費體驗。

至於太麻里商圈與鐵花商圈則入選「數位應用型」，將著重跨區資源整合與創新行銷推廣，包括數位福袋、線上線下整合活動及品牌行銷策略，透過數據與數位工具應用，提升商圈能見度與觀光吸引力。

縣府表示，隨著消費型態轉變，商圈數位轉型已成為地方經濟發展關鍵。近年持續結合中央資源與地方輔導機制，推動數位支付、電商平台、社群行銷及智慧服務等應用，逐步建構完整數位商業環境。

未來縣府將持續深化商圈輔導工作，透過跨局處合作及公私協力，整合觀光、文化與產業資源，打造兼具智慧化、便利性與永續發展的商圈生態系，帶動台東整體產業競爭力升級。