快訊

4生肖5月有望「升官加薪」...兔能力被肯定、他迎事業高峰期

買預付卡出國漫遊…回國竟涉詐欺案 釣出一票人「忽略SIM卡1事」全中獎

價值五位數黃金被偷！警察到家看了一圈吐驚人真相：竊賊就是你養的吞金獸

聽新聞
0:00 / 0:00

台東4商圈全數入選數位輔導計畫 轉型成果受肯定

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
經濟部商業發展署近日公布115年度「數位商圈店家數位應用輔導計畫」入選名單，台東縣共有4處商圈成功獲選。圖／台東縣政府提供
經濟部商業發展署近日公布115年度「數位商圈店家數位應用輔導計畫」入選名單，台東縣共有4處商圈成功獲選。圖／台東縣政府提供

經濟部商業發展署近日公布115年度「數位商圈店家數位應用輔導計畫」入選名單，台東縣共有4處商圈成功獲選，包含鹿野高台、關山永續、太麻里及鐵花等商圈，分別入選「基礎導入型」及「數位應用型」，展現台東推動商圈數位轉型成果逐步發酵。

縣府指出，此次計畫依商圈數位發展成熟度分為兩大類，「基礎導入型」每案補助18萬元，著重協助店家建立基礎數位能力；「數位應用型」每案補助15萬元，則強調進階數位整合與行銷應用。入選4商圈在兩類型皆有入選，顯示縣內商圈從基礎建置到進階應用均持續推進，數位轉型成果穩步提升。

鹿野高台商圈與關山永續商圈入選「基礎導入型」，未來將以提升數位支付普及率為核心，推動行動支付導入、數位工具應用及外送平台串接，強化店家營運效率並優化遊客消費體驗。

至於太麻里商圈與鐵花商圈則入選「數位應用型」，將著重跨區資源整合與創新行銷推廣，包括數位福袋、線上線下整合活動及品牌行銷策略，透過數據與數位工具應用，提升商圈能見度與觀光吸引力。

縣府表示，隨著消費型態轉變，商圈數位轉型已成為地方經濟發展關鍵。近年持續結合中央資源與地方輔導機制，推動數位支付、電商平台、社群行銷及智慧服務等應用，逐步建構完整數位商業環境。

未來縣府將持續深化商圈輔導工作，透過跨局處合作及公私協力，整合觀光、文化與產業資源，打造兼具智慧化、便利性與永續發展的商圈生態系，帶動台東整體產業競爭力升級。

台東

延伸閱讀

新北攜手資策會推「AI能力護照」 打造數位學習國際接軌新模式

金融創新 富邦金控與北富銀、富邦產奪《Global Finance》創新大獎

AI落地改變企業應用場景 叡揚Solutions Day帶來解方

AI 決策力升級！經部商業署 CEO 實戰培訓開班 聚焦在 AI 管理分析

相關新聞

謝國樑B型流感2周未癒住院掀波 藍議員聲明：反對因個人健康全面延會

基隆市議會原訂今天起召開定期會有市長施政報告等議程，但謝國樑因感染B型流感2周未癒，症狀加重住院向議會請假。市議會昨召開臨時程序會後決議定期會延會。國民黨議員呂美玲發表聲明表達遺憾，反對因市長個人健康

模範母親「高齡化」台東縣5名模範媽媽年逾90歲、最年輕54歲

為感謝媽媽們對家庭無私的付出，台東縣政府今天表揚全縣36名模範母親，最高齡的媽媽是長濱鄉94歲陳阿春、最年輕的媽媽則是延平鄉54歲古英花。縣府說，共5位模範母親年逾90歲，縣長饒慶鈴逐一頒贈表揚狀並與

謝國樑染流感住院 基隆市議會延會

基隆市議會原訂今起開定期會進行市長施政報告等議程，但市長謝國樑因感染Ｂ型流感未癒，症狀有加重情況，入院北榮治療向議會請假。議會經評估，昨天開臨時程序會後，決議定期會延會。議長童子瑋說，請市長好好休養，

影／謝國樑B型流感未癒北榮住院 童子瑋：明起定期會延會好好休養

基隆市議會原訂明天起召開定期會將有市長施政報告等議程，但市長謝國樑因感染B型流感未癒，症狀並有加重的情形，因此入院北榮治療向議會請假。市議會經審慎評估，今天召開臨時程序會後決議定期會延會。議長童子瑋說

從延期到啟航！「海洋之眼」台東出發 挑戰環島1個月

台東縣政府推動「原住民造舟及航海人才培育計畫」，迎來最具象徵意義的重要里程碑！全台首艘融合查莫洛族、阿美族與雅美（達悟）族工藝智慧打造的跨島嶼南島舟船「Mata No Riyal 海洋之眼」，歷經2次

民眾黨基隆議員提名2人藍轉白 謝國樑、林沛祥：藍白席次最大化

民眾黨中央委員會今天首次移師基隆舉行，代表基隆是「聯合政府」的起點，會後主席黃國昌推薦4位議員提名參選人， 其中中正區林廷翰、信義區黃申棟兩人原來都是國民黨，由藍轉白披戰袍。市長謝國樑、立委林沛祥說，希望讓藍白席次最大化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。