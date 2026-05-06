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從延期到啟航！「海洋之眼」台東出發 挑戰環島1個月

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
「Mata No Riyal 海洋之眼」，將沿著東海岸北上展開為期1個月的環島文化交流之旅。記者尤聰光／攝影
「Mata No Riyal 海洋之眼」，將沿著東海岸北上展開為期1個月的環島文化交流之旅。記者尤聰光／攝影

台東縣政府推動「原住民造舟及航海人才培育計畫」，迎來最具象徵意義的重要里程碑！全台首艘融合查莫洛族、阿美族與雅美（達悟）族工藝智慧打造的跨島嶼南島舟船「Mata No Riyal 海洋之眼」，歷經2次天候因素影響延後啟航後，今上午終於在東河鄉新蘭漁港順利出航。展開為期1個月的環島文化交流之旅。

縣長饒慶鈴到場見證歷史時刻，她表示，海洋從來不是阻隔，而是連結南島語族最寬廣的道路。「海洋之眼」的啟航，不僅象徵台東作為「南島文化首都」的文化自信，更代表找回祖先航線的決心。她也提到，這趟航程將面臨天候與體力挑戰，期盼所有航行成員以安全為最高原則，順利完成使命。

「Mata No Riyal 海洋之眼」由關島查莫洛族造船師 Ronald Acfalle 以傳統飛船（Flying Proa）為設計原型，並融合阿美族與雅美（達悟）族的造舟工藝。船體結構由雅美（達悟）族造船師謝福生以拼板舟技法打造，使用上百根手工木釘固定；舷外浮桿平台則由莿桐部落船團團長 Cinaw 劉裕義運用阿美族傳統竹筏編綁工法完成，充分展現南島民族與海洋共生的深厚智慧與文化底蘊。

上午7點多在部落耆老祈福與眾人祝禱聲中，這艘被譽為「移動的文化領土」的飛船正式揚帆，當號角聲響起，舟船緩緩滑入湛藍大海，「海洋之眼」逐漸遠去，最終消失在海天交界。這不只是一趟航行，更是一場跨越族群與文化的壯闊實踐，讓台灣再次看見屬於南島民族的海洋榮耀與美學。

原民處表示，這次航行的水手團隊由46位報名者中遴選而出，成員包括資深造舟學員、部落青年及多位女性水手，並邀請來自帛琉的航海者 Halishluw Nick 參與。所有學員已於杉原灣完成超過200小時密集訓練，內容涵蓋洋流判讀、星象導航及操帆實作，為此次航行做好充分準備。

「Mata No Riyal 海洋之眼」在部落耆老祈福與眾人祝禱聲中，這艘被譽為「移動的文化領土」的飛船，今早在台東東河鄉新蘭漁港正式揚帆。記者尤聰光／攝影
「Mata No Riyal 海洋之眼」在部落耆老祈福與眾人祝禱聲中，這艘被譽為「移動的文化領土」的飛船，今早在台東東河鄉新蘭漁港正式揚帆。記者尤聰光／攝影

阿美族 台東 饒慶鈴

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