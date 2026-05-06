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謝國樑B型流感2周未癒住院掀波 藍議員聲明：反對因個人健康全面延會

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
謝國樑B型流感2周未癒住院掀波，藍議員聲明：反對因個人健康全面延會。記者游明煌／攝影
謝國樑B型流感2周未癒住院掀波，藍議員聲明：反對因個人健康全面延會。記者游明煌／攝影

基隆市議會原訂今天起召開定期會有市長施政報告等議程，但謝國樑因感染B型流感2周未癒，症狀加重住院向議會請假。市議會昨召開臨時程序會後決議定期會延會。國民黨議員呂美玲發表聲明表達遺憾，反對因市長個人健康全面延會。

由於近日民進黨市長參選人議長童子瑋與尋求連任的國民黨市長謝國樑，針對基隆捷運二階路線方案主張不同、鴨子船採購爭議、營養午餐免費、敬老金加停等多項議題隔空交鋒，讓選戰升溫，議會定期會將成為「攻防戰場」，昨天延會再度延燒。

童子瑋昨天說，謝市長目前最重要的是安心治療、好好休養，大家都很關心，也祝福他早日康復回到崗位。議會依照法定進行延會，未來會確保該有的監督不打折，讓重要的建設和民生工作持續推進、市民的生活不受影響。

呂美玲聲明指出，對延會決定表達深切遺憾。議事程序具有法規穩定性，不應因市長個人健康因素造成整體市政監督的停擺，呼籲議會應盡速確定開會日期，落實民主監督職權。

呂美玲說延會決議不下正當性，議事日程具法定嚴肅性，非天災不可抗力不應隨意變動。定期會的時間早在議會預備會議時，即已審定公告，具有法律上的穩定性。依據議事慣例，除非發生不可抗力的重大天災，否則不應輕易更動既定行程。目前因市長一人之健康狀況，即推翻整體議事流程，且延會期限處於「不確定」狀態，必須視市長康復狀況而定，此舉嚴重損害議會運作的預測性與專業性。

呂美玲指出，定期會日期係由預備會全體議員共同討論決定，豈是程序會有權決定延期？如果僅是程序會就能決定，那麼預備會的意義何在？議會係多數決，定期會應如期召開，再由大會討論決定是否延期，方為民主程序，否則請問延期依據法律規定是什麼？

呂美玲說， 調整「市政總質詢」即可兼顧體恤，無須全面停擺。若議會是為體恤市長病情，並確保市長能親自接受質詢，實務上僅需調整「市政總質詢」之日程，將該項目延後至市長康復即可。定期會尚涵蓋各項委員會審查、預算議案及一般提案，不必為了市長一人的缺席，讓整體議事運作陷入癱瘓。

呂美玲表示，基隆市政府目前編制有兩位副市長，對於各項市政議題及行政運作均有代理與答詢能力。尊重市長就醫的權利，但民主社會的運作不能因個人因素而中斷。

謝國樑 呂美玲 童子瑋 基隆

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