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謝國樑染流感住院 基隆市議會延會

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆市議會原訂今起開定期會進行市長施政報告等議程，但市長謝國樑因感染Ｂ型流感未癒，症狀有加重情況，入院北榮治療向議會請假。議會經評估，昨天開臨時程序會後，決議定期會延會。議長童子瑋說，請市長好好休養，祝福謝早日康復。

童子瑋表示，議會前天下午接獲市府通報謝國樑住院，無法如期出席定期會。謝目前最重要的是安心治療、好好休養。議會依法定規範延會，確保該有的監督不打折，讓重要的建設和民生工作持續推進、市民生活不受影響。

議會表示，依地方制度法及相關議事規則，市長於定期會期間列席進行施政報告並接受議員質詢，不僅是其法定義務，更是維持地方自治體制運作、落實民主監督的核心責任。但充分尊重並理解首長需靜養康復必要，期盼市長能早日恢復健康，回歸市政崗位持續為市民服務。

議會議事法制組強調，期盼延會能讓市長安心靜養，也能維持市政監督的完整性。待謝國樑康復後，將依法妥善安排議程。

另外，基隆市長謝國樑、民進黨市長參選人童子瑋對基隆捷運二階路線各有主張，隔空交鋒。市府昨發聲明指麥金路方案採隧道布設，工程技術具可行性；避免拆遷房屋，將優先利用公有地及既有道路空間做規畫。今年底可行性評估會定案，台鐵舊路廊八堵路、繞到麥金路兩案評估中。

謝國樑 流感 基隆

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