太魯閣台地周邊空間改善工程 公廁封閉至10/24

花蓮太魯閣國家公園管理處即日起進行台地公廁及行政中心周邊房舍整修工程，即日起至10月24日，太魯閣台地改提供活動公廁，預計在11月峽谷藝術音樂節前完工啟用。

太管處表示，0403強震後，園區多處景區仍在重建中，太管處與在地部落合作多場活動，原本都集中在台地區域，空間有限，考量行政中心前的廣場有造景且有高低落差，不適合輪椅族及嬰兒車使用。

太管處表示，這次整修工程將行政中心前廣場全面改善地面平整性與銜接動線，優化為無障礙環境，朝向更友善的空間提供未來辦市集及活動的場域。

公廁部分，太管處表示，原先設計是男女廁空間相同，但遇到遊客多，常發生女廁不夠用的狀況，有時甚至得在男廁隔出臨時通道讓女遊客進入使用。

太管處表示，這次公廁整修將朝向符合使用需求設計，增加女廁空間，進出口也增加無障礙坡道，2項工程預計10月底完成，目標在11月中太魯閣峽谷藝術音樂節前啟用。

太管處提醒，即日起至10月24日太魯閣台地停車場公廁封閉，工區旁設有15座活動公廁及1座不便者活動公廁供遊客使用；工區設有圍籬及反光鏡，不影響周邊景點開放。