科技抓包民眾亂丟垃圾 花蓮移動監控開罰最高6000元

花蓮縣環境保護局導入「移動式科技執法」設備，鎖定亂丟垃圾熱點全天候監控，透過高解析影像蒐證，直接辨識違規行為人，並依廢棄物清理法裁罰1200元至6000元，強化取締效能，遏止隨意棄置垃圾的歪風。

環保局指出，過去部分偏僻空地與道路邊緣人煙稀少，長期成為垃圾棄置熱區，不僅影響市容整潔，也損害花蓮觀光形象，自2025年起，針對民眾陳情頻繁的地點，導入移動式監視設備，突破過往無人看守、蒐證困難限制，有效提升查處效率。

以花蓮市介壽一街為例，環保局連續9天架設監視設備，成功拍攝多起民眾騎車或駕車時，隨手丟棄寶特瓶、便當盒及家庭垃圾等違規行為，成為具體執法成果。環保局表示，設備具備高畫質影像功能，不僅違規過程清晰可見，連車牌資訊也能辨識，提供裁罰所需的關鍵證據。

環保局進一步說明，以往稽查困境多在於難以確認行為人身分，導致查緝效果有限；透過科技執法取得明確影像後，可直接鎖定違規者，依規定裁罰，有效提升執法強度。

縣長徐榛蔚表示，推動科技執法並非以開罰為目的，而是希望建立民眾自律觀念，讓不亂丟垃圾成為日常習慣，維護整潔優質的生活環境。

環保局表示，今年將持續擴大移動式監視器布設範圍，並針對髒亂熱點滾動檢討，同時鼓勵民眾提供違規影像（含清晰車牌）通報，一經查證屬實，將依法嚴處，守護花蓮潔淨環境。

花蓮縣環保局針對民眾陳情頻繁的地點，導入移動式監視設備，突破過往無人看守、蒐證困難限制，有效提升查處效率。圖／花蓮縣政府提供