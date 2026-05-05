快訊

女警今告別式披婚紗化身天使 肇事女大生現身遭嗆「不下跪就不要進去」

東北季風+華南雲雨區雙重影響「全台有雨」 母親節天氣狀況曝

鼠患升溫！命理師「去年底精準預言」 網朝聖驚呼：太神了

聽新聞
0:00 / 0:00

科技抓包民眾亂丟垃圾 花蓮移動監控開罰最高6000元

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣環境保護局導入「移動式科技執法」設備，鎖定亂丟垃圾熱點全天候監控，透過高解析影像蒐證開罰。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣環境保護局導入「移動式科技執法」設備，鎖定亂丟垃圾熱點全天候監控，透過高解析影像蒐證開罰。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣環境保護局導入「移動式科技執法」設備，鎖定亂丟垃圾熱點全天候監控，透過高解析影像蒐證，直接辨識違規行為人，並依廢棄物清理法裁罰1200元至6000元，強化取締效能，遏止隨意棄置垃圾的歪風。

環保局指出，過去部分偏僻空地與道路邊緣人煙稀少，長期成為垃圾棄置熱區，不僅影響市容整潔，也損害花蓮觀光形象，自2025年起，針對民眾陳情頻繁的地點，導入移動式監視設備，突破過往無人看守、蒐證困難限制，有效提升查處效率。

以花蓮市介壽一街為例，環保局連續9天架設監視設備，成功拍攝多起民眾騎車或駕車時，隨手丟棄寶特瓶、便當盒及家庭垃圾等違規行為，成為具體執法成果。環保局表示，設備具備高畫質影像功能，不僅違規過程清晰可見，連車牌資訊也能辨識，提供裁罰所需的關鍵證據。

環保局進一步說明，以往稽查困境多在於難以確認行為人身分，導致查緝效果有限；透過科技執法取得明確影像後，可直接鎖定違規者，依規定裁罰，有效提升執法強度。

縣長徐榛蔚表示，推動科技執法並非以開罰為目的，而是希望建立民眾自律觀念，讓不亂丟垃圾成為日常習慣，維護整潔優質的生活環境。

環保局表示，今年將持續擴大移動式監視器布設範圍，並針對髒亂熱點滾動檢討，同時鼓勵民眾提供違規影像（含清晰車牌）通報，一經查證屬實，將依法嚴處，守護花蓮潔淨環境。

花蓮縣環保局針對民眾陳情頻繁的地點，導入移動式監視設備，突破過往無人看守、蒐證困難限制，有效提升查處效率。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣環保局針對民眾陳情頻繁的地點，導入移動式監視設備，突破過往無人看守、蒐證困難限制，有效提升查處效率。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣環境保護局導入「移動式科技執法」設備，鎖定亂丟垃圾熱點全天候監控，透過高解析影像蒐證開罰。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣環境保護局導入「移動式科技執法」設備，鎖定亂丟垃圾熱點全天候監控，透過高解析影像蒐證開罰。圖／花蓮縣政府提供

花蓮 科技執法 環保局

延伸閱讀

花蓮導入移動科技執法 亂丟垃圾最高可罰6000元

花蓮戰機噪音補償版圖重畫 18村里新列防制區、16村里升級補助

公園也有二手菸害擾童 地方：將增設顯目標示並加強稽查

抓走私偷渡溯硬體改裝 管碧玲：擬加重罰違法造船廠

相關新聞

基市信議區表揚模範母親 邱佩琳：讓母親的關鍵力量被看見、被珍惜

基隆市信義區公所今天表揚模範母親，基隆市副市長邱佩琳出席，向得獎的母親獻上祝福，肯定她們的無私付出，也希望喚起社會大眾對母親角色的重視與理解，讓這份關鍵力量被看見、被珍惜。

迎接佛光山開山60周年 200名僧者斗笠袈裟行腳祈福首站從宜蘭出發

佛光山2026國際萬佛三壇大戒行腳托缽祈福活動昨天來到宜蘭站，包括縣長林姿妙與議長張勝德等地方人士踴躍參與盛會；下午2時許，將近200多名僧人頭戴斗笠、身披袈裟，以一步一願行腳方式，沿途接受信眾供養，

台東鹿野成立縱谷線首座公共托嬰中心 尚有名額可報名

為完善台東縱谷線托育環境，台東縣府規畫設置「鹿野鄉公共托嬰中心」，縣長饒慶鈴今天會同地方人士揭牌啟用。縣府表示，鹿野公托共可收托0至2歲幼兒24名，目前還有名額可報名。

宜蘭市公所邀民眾挽袖捐血迎母親節 當場送300元東門夜市抵用券

宜蘭市公所今天宣布邀請宜蘭捐血站捐血車進駐東門觀光夜市，訂於5月8日星期五下午2時至晚間7時舉辦「東門傳愛，夜市送暖」公益捐血活動，當日捐血1袋250CC，即可獲贈300元東門觀光夜市抵用券；捐血2袋

敲一敲就知道！AI敲擊棒助農民聽聲辨西瓜熟度

花蓮縣政府今天下午舉辦「2026花蓮大西瓜節」宣傳記者會，今年西瓜整體產量預估有2萬多公噸，未受光復洪災明顯影響。現場由南台科技大學校長黃能富發表「AI敲擊棒」，透過敲打聲音與亮燈快速判讀西瓜熟度，實

大台北缺住宿式長照床位…基隆市醫布建工程動工 床位數一口氣增加4倍

基隆市立醫院將舊有建物改造成住宿式長照機構工程，流標12次才發包，並在今天舉辦動工儀式。副市長邱佩琳說，完工後基隆的住宿式長照床位，將由27床大幅提升至126床，並透過醫療與長照整合，提供長者更完善的

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。