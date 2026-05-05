基市：基捷2階麥金路方案最佳 隧道工程技術可行

基隆市府擬推基隆捷運第2階段安樂區麥金路到市區路線，民進黨基隆市長參選人童子瑋批評要拆房子、挖隧道是天方夜譚。交通處今天表示，麥金路是最佳方案，隧道工程在技術上具可行性。

童子瑋昨天受訪表示，基隆市政府最近提出安樂線（麥金路）的可行性評估，但市府的規劃、財政及執行能力不足，光想像就要「開天闢地」，要從基隆長庚醫院旁拆多少房子、要挖隧道，拆房子與挖隧道都是天方夜譚。

基隆市政府交通處上午透過澄清稿指出，基隆捷運第2階段（八堵至基隆車站）的麥金路方案，經專業規劃團隊利用多準則綜合評估，與台鐵路廊方案在各項條件評比後是最佳方案。

交通處表示，有關麥金路方案捷運隧道工程的可行性，規劃團隊已針對地形條件及工程面向研判，採隧道方式布設，在工程技術上具可行性。

至於是否涉及拆遷房屋，交通處指出，麥金路方案優先利用公有地及既有道路空間規劃，目標以市民最大利益為優先，後續路線線型與車站位置方向更為明確時，將透過民眾說明會方式說明，並持續蒐集地方意見納入評估。

此外，交通處指出，麥金路方案沿線有多處適合開發的地區，可透過捷運帶動人潮與經濟發展，增加收益用來補貼建設成本，並提高自償能力減輕市府負擔，讓捷運進基隆更為可行。