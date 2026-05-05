花蓮導入移動科技執法 亂丟垃圾最高可罰6000元

花蓮縣環境保護局去年起導入「移動式科技執法」設備，取得明確影像事證後，直接鎖定違規對象，依廢棄物清理法裁罰新台幣1200元至6000元，盼能遏止民眾亂丟垃圾陋習。

花蓮縣環保局表示，過去部分偏僻空地、道路邊緣因人煙稀少，常淪為常態性的髒亂熱點，不僅損害市容，更衝擊花蓮的觀光形象。自114年起，針對陳情頻率較高的熱點，導入移動式監視設備執行全天候監控，突破過去「無人看守、取證不易」執法困境，大幅提升查處效率。

環保局以實際執法成效為例，監視設備在花蓮市介壽一街連續架設9日，成功錄下多起民眾騎乘機車或駕駛汽車時，隨手棄置保特瓶、便當盒及家庭垃圾的過程。

環保局強調，科技執法設備具備高解析度，無論是違規行為或車牌資訊皆清晰可辨，成為裁罰的最有力證據。

環保局指出，過往稽查最大困難在於難以確認行為人身分，致使查處成效受限。透過科技執法取得明確影像事證後，可直接鎖定違規對象，並依「廢棄物清理法」第27條規定，裁罰金額為1200元至6000元。

花蓮縣長徐榛蔚表示，推動科技執法並非以裁罰為目的，而是期望建立民眾自律意識，讓「不亂丟垃圾」成為日常習慣，共同維護整潔優質的生活環境。

環保局指出，規劃於115年度持續擴大移動式監視器的部署範圍，並針對髒亂點進行滾動式檢討；也鼓勵民眾發揮正義感，若發現亂丟垃圾等污染環境行為，可提供包含清晰車牌在內的影像事證，向花蓮縣環境保護局通報，查證屬實者將依法嚴辦，共同守護花蓮潔淨環境。