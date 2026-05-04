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基市信議區表揚模範母親 邱佩琳：讓母親的關鍵力量被看見、被珍惜

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市信義區公所今天表揚模範母親，基隆市副市長邱佩琳出席，向得獎的母親獻上祝福。圖／基市府提供
基隆市信義區公所今天表揚模範母親，基隆市副市長邱佩琳出席，向得獎的母親獻上祝福。圖／基市府提供

基隆市信義區公所今天表揚模範母親，基隆市副市長邱佩琳出席，向得獎的母親獻上祝福，肯定她們的無私付出，也希望喚起社會大眾對母親角色的重視與理解，讓這份關鍵力量被看見、被珍惜。

信義區公所今午在北都大飯店舉辦115年度模範母親表揚活動，邀集各單位推薦的模範母親及家屬齊聚一堂，在溫馨隆重的氛圍中，共同見證母愛的偉大與無私。邱佩琳逐一頒發獎座及紀念品，向模範母親表達最高敬意與感謝，並邀請家屬共同合影留念。

邱佩琳表示，母親始終是子女最堅強的依靠，家庭則是永遠的避風港。母愛往往在日常生活中默默流轉，未必時時被提起，卻始終支撐著家庭與社會穩定前行。

邱佩琳說，市府未來將持續推動各項友善家庭與照顧支持政策，陪伴每一位在不同角色中付出的母親，讓愛與關懷在城市中持續流動。也期盼藉由模範母親的表揚，讓更多人看見平凡中的不凡，在日常中傳遞感謝，讓溫暖成為社會最堅實的力量。

今年受表揚的模範母親中，仁壽里推薦的包惠芬長年悉心照顧家庭、教養子女，同時擔任信義區調解委員會主席，促進地方和諧、化解紛爭，貢獻良多。包惠芬積極參與社區事務，擔任仁壽社區發展協會講師，她關注高齡化社會議題，推動樂齡樂活理念。

基隆市信義區公所今天表揚模範母親，基隆市副市長邱佩琳出席，向得獎的母親獻上祝福。圖／基市府提供
基隆市信義區公所今天表揚模範母親，基隆市副市長邱佩琳出席，向得獎的母親獻上祝福。圖／基市府提供

基隆市信義區公所今天表揚模範母親，基隆市副市長邱佩琳出席，向得獎的母親獻上祝福。圖／基市府提供
基隆市信義區公所今天表揚模範母親，基隆市副市長邱佩琳出席，向得獎的母親獻上祝福。圖／基市府提供

基隆市信義區公所今天表揚模範母親，基隆市副市長邱佩琳出席，向得獎的母親獻上祝福。圖／基市府提供
基隆市信義區公所今天表揚模範母親，基隆市副市長邱佩琳出席，向得獎的母親獻上祝福。圖／基市府提供

基隆市信義區公所今天表揚模範母親，基隆市副市長邱佩琳出席，向得獎的母親獻上祝福。圖／基市府提供
基隆市信義區公所今天表揚模範母親，基隆市副市長邱佩琳出席，向得獎的母親獻上祝福。圖／基市府提供

邱佩琳 基隆 母親

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