迎接佛光山開山60周年 200名僧者斗笠袈裟行腳祈福首站從宜蘭出發

基隆市立醫院將舊有建物改造成住宿式長照機構工程，流標12次才發包，並在今天舉辦動工儀式。副市長邱佩琳說，完工後基隆的住宿式長照床位，將由27床大幅提升至126床，並透過醫療與長照整合，提供長者更完善的

2026-05-04 16:53