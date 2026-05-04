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迎接佛光山開山60周年 200名僧者斗笠袈裟行腳祈福首站從宜蘭出發

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
200多名僧者斗笠、袈裟行腳祈福昨天來到宜蘭站，沿途接受信眾供養、共植福田，議長張勝德也參與活動。記者戴永華／攝影
200多名僧者斗笠、袈裟行腳祈福昨天來到宜蘭站，沿途接受信眾供養、共植福田，議長張勝德也參與活動。記者戴永華／攝影

佛光山2026國際萬佛三壇大戒行腳托缽祈福活動昨天來到宜蘭站，包括縣長林姿妙與議長張勝德等地方人士踴躍參與盛會；下午2時許，將近200多名僧人頭戴斗笠、身披袈裟，以一步一願行腳方式，沿途接受信眾供養，廣結善緣、共植福田。

為慶祝佛光山開山60周年，並紀念開山祖師星雲大師百歲誕辰，佛光山透過殊勝莊嚴的「2026年傳授國際萬佛三壇大戒行腳祈福」，經由「行腳托缽」方式重現佛陀時代修行精神，為台灣與世界祈福消災。

今天下午參與民眾齊聚蘭陽別院，行腳托缽於下午2時許出發，沿著宜蘭市區中山路行走路線：蘭陽別院（起步）-宜蘭美術館-中山公園-宜蘭火車站-搭乘區間車-礁溪火車站-溫泉路-中山路-礁溪協天廟（止步），沿途信眾隨喜打齋、供養衣鉢具，充滿殊勝法喜。

佛光山2026國際萬佛三壇大戒行腳托缽祈福活動昨天來到宜蘭站，包括縣長林姿妙、議長張勝德等地方人士踴躍參與盛會。記者戴永華／攝影
佛光山2026國際萬佛三壇大戒行腳托缽祈福活動昨天來到宜蘭站，包括縣長林姿妙、議長張勝德等地方人士踴躍參與盛會。記者戴永華／攝影

200多名僧者斗笠、袈裟行腳祈福昨天來到宜蘭站，沿途接受信眾供養、共植福田。記者戴永華／攝影
200多名僧者斗笠、袈裟行腳祈福昨天來到宜蘭站，沿途接受信眾供養、共植福田。記者戴永華／攝影

200多名僧者斗笠、袈裟行腳祈福昨天來到宜蘭站，沿途接受信眾供養、共植福田，縣長林姿妙也參與活動。記者戴永華／攝影
200多名僧者斗笠、袈裟行腳祈福昨天來到宜蘭站，沿途接受信眾供養、共植福田，縣長林姿妙也參與活動。記者戴永華／攝影

佛光山2026國際萬佛三壇大戒行腳托缽祈福活動昨天來到宜蘭站，包括縣長林姿妙、議長張勝德等地方人士踴躍參與盛會。記者戴永華／攝影
佛光山2026國際萬佛三壇大戒行腳托缽祈福活動昨天來到宜蘭站，包括縣長林姿妙、議長張勝德等地方人士踴躍參與盛會。記者戴永華／攝影

張勝德 林姿妙 佛光山

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