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台東鹿野成立縱谷線首座公共托嬰中心 尚有名額可報名
為完善台東縱谷線托育環境，台東縣府規畫設置「鹿野鄉公共托嬰中心」，縣長饒慶鈴今天會同地方人士揭牌啟用。縣府表示，鹿野公托共可收托0至2歲幼兒24名，目前還有名額可報名。
縣長饒慶鈴表示，台東原有公私協力托嬰中心5站及私托6處，再加上今日開幕的鹿野站，全縣收托人數達371名；未來縣府持續完善托育服務網絡，池上鄉也會籌設公共托嬰中心。
社會處長陳淑蘭說明，鹿野鄉公共托嬰中心以公私協力方式委託專業團隊經營管理，在空間規畫與環境設計上充分考量嬰幼兒發展需求，配置托育及行政人員9名，可收托0至2歲幼兒24名。透過適齡發展活動與細緻照顧，陪伴幼兒在安全、穩定且充滿關懷的環境中健康成長。
縣府表示，目前台東市樂齡大樓及海濱好室托嬰中心都在進行中，池上鄉托嬰中心籌設中，預計可再收托近百名幼童，另外成功鎮托嬰中心開始規畫，興建中的太麻里鄉綜合社會福利館也會設托嬰中心，未來持續將托育資源往鄉鎮地區延伸，縮短城鄉托育資源差距。
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