宜蘭市公所邀民眾挽袖捐血迎母親節 當場送300元東門夜市抵用券

宜蘭市公所今天宣布邀請宜蘭捐血站捐血車進駐東門觀光夜市，訂於5月8日星期五下午2時至晚間7時舉辦「東門傳愛，夜市送暖」公益捐血活動，當日捐血1袋250CC，即可獲贈300元東門觀光夜市抵用券；捐血2袋500CC，獲贈600元抵用券，捐血行善助人，就能馬上與家人享受夜市美食。

市長陳美玲表示，近期血荒議題頻頻受到關注，特別安排在東門觀光夜市辦理公益捐血活動，時間是在下午2時以後，期望號召更多民眾「挽袖捐血、讓愛延續」，共同為穩定全台血液供應盡一份心力。

此外，市公所於去年完成經濟部環境品質補助計畫後，已全面提升東門觀光夜市整體環境，包括入口意象優化、增設親子友善廁所，改善攤商用電安全等設施，致力打造更安全、友善且舒適的消費空間，邀請民眾前來體驗升級後的夜市環境。

捐血活動時間8日（星期五）下午2時至晚間7時，地點位於東門觀光夜市和睦路口（近新興路）。當天發放夜市抵用券可於夜市合作攤商使用，有效期限至5月24日星期日。更多活動詳情，請至「來宜蘭逛市場：宜蘭市場放送頭」臉書粉絲查詢。

宜蘭市「東門傳愛，夜市送暖」捐血活動訂5月8日星期五下午2時至晚間7時，在東門觀光夜市和睦路口舉行，捐血1袋250CC，即可獲贈300元東門觀光夜市抵用券，依此類推。圖／市公所提供