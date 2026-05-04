花蓮大西瓜上市 馬太鞍溪溢流影響換地種品質更佳

應用AI人工智慧，花蓮大西瓜成熟度也可用AI（敲擊棒）檢驗；另馬太鞍溪溢流影響，農業處指西瓜種植減少約百公頃，農友換地種品質更美味，整體產量約2萬多公噸，價格與往年相當。

花蓮縣政府今天下午在縣府大禮堂舉辦「花蓮大西瓜節」宣傳記者會，宣告年度盛事開跑。除邀請南台科技大學校長黃能富發表西瓜熟度AI辨識系統（敲擊棒）外，也邀請花蓮子弟兵、味全龍球員曾聖安到場為家鄉農產站台，與縣長徐榛蔚共同揭開序幕；同時宣布味全龍啦啦隊成員李多慧將接力參與系列活動。

縣長徐榛蔚致詞表示，花蓮大西瓜從種植到採收約需60天，有潔淨水源與日照溫度累積1200度的熟成，使果肉更加飽滿細緻，這份風味不僅來自氣候條件，更蘊含農友長時間細心照料與土地養分，形成廣受消費者喜愛的「沙、脆、甜」口感，歡迎全國民眾到花蓮「吃好瓜抽大獎」。

縣府農業處長陳淑雯說明，去年馬太鞍溪溢流影響，鳳林鎮有近100公頃河川地受影響，不過農友找到其他土地種植，花蓮大西瓜一期瓜收成推估有800多公頃，產量約2萬多公噸。

陳淑雯指出，縣府支援農友展開「清源復耕計畫」，河川地沙土重新整理，所以今年西瓜的產量跟品質，比往年更好、更美味；價格的部分，依照各個產區不同，含運費宅配價新台幣750到900元左右，與往年價格差不多。

今年縣府攜手縣內各級農會推出「吃好瓜抽大獎」活動，民眾於活動期間購買活動合作的西瓜，即有機會抽中「輕航機高空體驗」等獎項，透過活動設計，讓更多人從品嚐出發，進一步認識花蓮產地。