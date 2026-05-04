敲一敲就知道！AI敲擊棒助農民聽聲辨西瓜熟度

花蓮縣政府今天下午舉辦「2026花蓮大西瓜節」宣傳記者會，今年西瓜整體產量預估有2萬多公噸，未受光復洪災明顯影響。現場由南台科技大學校長黃能富發表「AI敲擊棒」，透過敲打聲音與亮燈快速判讀西瓜熟度，實現農業科技化成果。

農業處長陳淑雯指出，花蓮一期西瓜種植面積約800多公頃，產量約2萬餘公噸，儘管去年光復地區洪災導致鳳林約減少近100公頃耕作面積，但農民積極尋找替代農地復耕，加上縣府推動清淤與土壤復原措施，使整體產量與品質不減反升，風味表現更佳；價格方面，目前含運宅配約落在750至900元，依產區與供應量有所差異。

而這次發表的AI敲擊棒，由黃能富帶領團隊歷時約2年研發，透過內建晶片與麥克風蒐集敲擊聲音，再以AI模型分析判斷西瓜熟度，並以紅、黃、綠燈號簡易顯示結果，該技術將鑑瓜師「聽聲辨瓜」的經驗數據化，不僅可判斷6至9分熟程度，也有機會延伸辨識內部損傷，未來甚至可能進一步評估甜度。

黃能富表示，只要能透過聲音辨識的農產品，如鳳梨等瓜果類，皆有機會應用此技術，AI敲擊棒不破壞果實即可判讀品質，成本僅數千元，並已申請專利，有助降低人力依賴，提升農業效率。

陳淑雯表示，縣府與黃能富團隊合作開發AI敲擊棒，將「聽聲辨熟」技術導入產地，該設備已於玉里示範採集，後續將推廣至瑞穗、壽豐等地，讓農業科技化到產地裡實作，也協助農民輕鬆掌握採收時機。

縣長徐榛蔚表示，花蓮大西瓜從種植到採收約需60天，潔淨水源與1200度日照熟成，使果肉更加飽滿細緻，這份風味不僅來自氣候條件，更蘊含農友長時間的細心照料與土地的養分，形成廣受消費者喜愛的「沙、脆、甜」口感，歡迎全國民眾來花蓮吃好瓜。

另外，味全龍啦啦隊成員李多慧，將參加5月16日南濱公園「夏日好瓜市集」及5月30、31日天母棒球場主題活動；縣府除了舉辦市集活動外，還有消費抽獎、西瓜聯名商品、漫遊地圖及棒球主題日，在地許多餐飲業者將西瓜入菜或做成甜點，讓更多民眾品嚐花蓮大西瓜。

花蓮縣政府今天舉辦「2026花蓮大西瓜節」宣傳記者會，今年西瓜整體產量預估有2萬多公噸。記者王思慧／攝影

在地許多餐飲業者將西瓜入菜或做成甜點，讓更多民眾品嘗花蓮大西瓜。記者王思慧／攝影

在地許多餐飲業者將西瓜入菜或做成甜點，讓更多民眾品嘗花蓮大西瓜。記者王思慧／攝影