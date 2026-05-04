快訊

日職／動盪開局…徐若熙遭連6棒敲安掉4分 已連3場挨轟

老鼠大軍來襲！被咬恐染致命疾病 醫示警：漢他病毒、鼠咬熱不可輕忽

藍彰化縣長人選本周可定案？ 蕭景田鬆口：劉和然是選項之一

聽新聞
0:00 / 0:00

大台北缺住宿式長照床位…基隆市醫布建工程動工 床位數一口氣增加4倍

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市立醫院將舊有建物改造成住宿式長照機構工程今天動工，完工後基隆的住宿式長照床位將由27床大幅提升至126床，提供長者更完善的健康照顧。記者邱瑞杰／攝影
基隆市立醫院將舊有建物改造成住宿式長照機構工程今天動工，完工後基隆的住宿式長照床位將由27床大幅提升至126床，提供長者更完善的健康照顧。記者邱瑞杰／攝影

基隆市立醫院將舊有建物改造成住宿式長照機構工程，流標12次才發包，並在今天舉辦動工儀式。副市長邱佩琳說，完工後基隆的住宿式長照床位，將由27床大幅提升至126床，並透過醫療與長照整合，提供長者更完善的健康照顧。

基市府在2019年推動在市醫設置住宿式長照機構，設計發包作業並不順利。基隆市議會去年到現場考察，形成跨黨派共識，希望促成工程順利發包。

基隆市衛生局長張賢政表示，市醫提出「布建住宿式長照機構公共化資源計畫既有建物整修工程」，向衛生福利部成功爭取到補助款約1億2千萬元，加上市府投入3千萬元，但因計畫初期廠商投標意願低落，多次流標後，又面臨物價波動及空間配置等挑戰。

張賢政說，在衛福部長照司、市府工務處及政風處協助下，市立醫院去年調整策略，優化設計內容，並透過密集會議協調，順利發包後，今天舉辦動工儀式。

衛生局表示，因應基隆市人口快速高齡化，長期照顧需求持續攀升，市府積極布建多元長照資源，全面提升服務量能。社區式長照機構（日間照顧中心）已由3年多前的9家成長至16家，。透過活化市醫既有空間，預計增加住宿式長照99床，提供長者更安心、穩定的照護環境。

市醫住宿式長照機構將整合生活照顧、健康管理及復健醫療等服務，期望協助長者維持生活機能，延緩失能進程。整修工程將優化空間動線、強化無障礙與安全設施，並導入專業照護設備，全面提升服務品質，打造安全、舒適且具尊嚴的高齡照護環境。

邱佩琳說，未來市立醫院將結合醫療與長照服務，打造在地整合照護的重要樞紐，展現市府持續推動「有愛城市」、建構友善高齡環境的決心。市府也已規畫在社福園區新增至少400床住宿式服務量能，持續擴充長照資源，朝建立更完善的在地照護體系邁進，讓長者住得安心、家屬也能放心。

衛福部長照司長祝健芳也出席動工儀式，她說，中央制定政策跟給一些資源，希望服務量能不足的縣市，地方政府公私協力，找到土地新建長照機構。舊建物修繕則是能夠縮短工期，盡快服務民眾，達成在地安老的目標。

祝健芳表示，全國的住宿床已經突破12萬床，缺最大的大台北地區，中南部的床位是多的，宜蘭的床位也是多的，只是民眾的想望就是在地安老，在熟悉的環境終老，也方便子女就近探望，所以即使知道大台北地區是艱困區，因為土地非常的昂貴，不容易到有土地布建，還是要繼續積極努力。

基隆市立醫院將舊有建物改造成住宿式長照機構工程今天動工，完工後基隆的住宿式長照床位將由27床大幅提升至126床，提供長者更完善的健康照顧。記者邱瑞杰／攝影
基隆市立醫院將舊有建物改造成住宿式長照機構工程今天動工，完工後基隆的住宿式長照床位將由27床大幅提升至126床，提供長者更完善的健康照顧。記者邱瑞杰／攝影

基隆市立醫院將舊有建物改造成住宿式長照機構工程今天動工，完工後基隆的住宿式長照床位將由27床大幅提升至126床，提供長者更完善的健康照顧。記者邱瑞杰／攝影
基隆市立醫院將舊有建物改造成住宿式長照機構工程今天動工，完工後基隆的住宿式長照床位將由27床大幅提升至126床，提供長者更完善的健康照顧。記者邱瑞杰／攝影

基隆市立醫院將舊有建物改造成住宿式長照機構工程今天動工，完工後基隆的住宿式長照床位將由27床大幅提升至126床，提供長者更完善的健康照顧。記者邱瑞杰／攝影
基隆市立醫院將舊有建物改造成住宿式長照機構工程今天動工，完工後基隆的住宿式長照床位將由27床大幅提升至126床，提供長者更完善的健康照顧。記者邱瑞杰／攝影

基隆市立醫院將舊有建物改造成住宿式長照機構工程今天動工，完工後基隆的住宿式長照床位將由27床大幅提升至126床，提供長者更完善的健康照顧。記者邱瑞杰／攝影
基隆市立醫院將舊有建物改造成住宿式長照機構工程今天動工，完工後基隆的住宿式長照床位將由27床大幅提升至126床，提供長者更完善的健康照顧。記者邱瑞杰／攝影

長照 邱佩琳 基隆

延伸閱讀

45億元打造拚2032完工 桃園蘆竹新行政園區將有12單位進駐

借鏡日本 藍提「失智症基本法」草案 促結合各部會推動政策

基隆打造北五堵智慧科技園區 謝國樑：建構銜接大台北核心門戶

居服員薪資停滯 民團籲檢討

相關新聞

大台北缺住宿式長照床位…基隆市醫布建工程動工 床位數一口氣增加4倍

基隆市立醫院將舊有建物改造成住宿式長照機構工程，流標12次才發包，並在今天舉辦動工儀式。副市長邱佩琳說，完工後基隆的住宿式長照床位，將由27床大幅提升至126床，並透過醫療與長照整合，提供長者更完善的

敲一敲就知道！AI敲擊棒助農民聽聲辨西瓜熟度

花蓮縣政府今天下午舉辦「2026花蓮大西瓜節」宣傳記者會，今年西瓜整體產量預估有2萬多公噸，未受光復洪災明顯影響。現場由南台科技大學校長黃能富發表「AI敲擊棒」，透過敲打聲音與亮燈快速判讀西瓜熟度，實

花蓮戰機噪音補償版圖重畫 18村里新列防制區、16村里升級補助

國防部因應空軍戰機起降噪音影響居民，持續依航空噪音防制區級數發放補償金，隨著近年飛行航道調整，噪音影響範圍出現變化。經花蓮縣環保局定期檢討等噪音線後，今年花蓮市與吉安鄉合計新增18個村里納入防制區，另

花蓮千坪農地底價300萬 執行署母親節拍賣吸人氣

行政執行署花蓮分署將於5月5日舉辦「123全國聯合拍賣會」，適逢母親節前夕，除推出底價300萬元的壽豐鄉千坪農地，也精選韓系護髮與服飾商品，提供民眾選購送禮或投資標的，分署表示，本次拍賣種類多元，歡迎

宜蘭驚見「飛天奇雞」逛大街...單車客急護送 網笑：宜蘭日常

宜蘭市下渡頭橋近日奇特景象，民眾騎乘自行車途中，驚見一隻雞出現在橋上「逛大街」原本悠閒，卻因車流穿梭，變驚嚇，險釀車禍。誇張的「飛天奇雞」過程被錄下貼網路平台，單車目擊者擔心雞會被來往車輛輾過，下車驅

五一勞動節助攻！宜蘭綠博開紅盤 累計入園破40萬人次已超越去年

受惠於五一勞動節，天氣微陽舒爽，帶動出遊人潮，宜蘭綠色博覽會累計至今天入園已突破40萬人次，超過去年39萬8000人，尤其勞動節當天湧入2萬5000人次，到處都是人，刷新今年活動的單日入園紀錄。主辦單

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。