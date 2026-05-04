大台北缺住宿式長照床位…基隆市醫布建工程動工 床位數一口氣增加4倍

基隆市立醫院將舊有建物改造成住宿式長照機構工程，流標12次才發包，並在今天舉辦動工儀式。副市長邱佩琳說，完工後基隆的住宿式長照床位，將由27床大幅提升至126床，並透過醫療與長照整合，提供長者更完善的健康照顧。

基市府在2019年推動在市醫設置住宿式長照機構，設計發包作業並不順利。基隆市議會去年到現場考察，形成跨黨派共識，希望促成工程順利發包。

基隆市衛生局長張賢政表示，市醫提出「布建住宿式長照機構公共化資源計畫既有建物整修工程」，向衛生福利部成功爭取到補助款約1億2千萬元，加上市府投入3千萬元，但因計畫初期廠商投標意願低落，多次流標後，又面臨物價波動及空間配置等挑戰。

張賢政說，在衛福部長照司、市府工務處及政風處協助下，市立醫院去年調整策略，優化設計內容，並透過密集會議協調，順利發包後，今天舉辦動工儀式。

衛生局表示，因應基隆市人口快速高齡化，長期照顧需求持續攀升，市府積極布建多元長照資源，全面提升服務量能。社區式長照機構（日間照顧中心）已由3年多前的9家成長至16家，。透過活化市醫既有空間，預計增加住宿式長照99床，提供長者更安心、穩定的照護環境。

市醫住宿式長照機構將整合生活照顧、健康管理及復健醫療等服務，期望協助長者維持生活機能，延緩失能進程。整修工程將優化空間動線、強化無障礙與安全設施，並導入專業照護設備，全面提升服務品質，打造安全、舒適且具尊嚴的高齡照護環境。

邱佩琳說，未來市立醫院將結合醫療與長照服務，打造在地整合照護的重要樞紐，展現市府持續推動「有愛城市」、建構友善高齡環境的決心。市府也已規畫在社福園區新增至少400床住宿式服務量能，持續擴充長照資源，朝建立更完善的在地照護體系邁進，讓長者住得安心、家屬也能放心。

衛福部長照司長祝健芳也出席動工儀式，她說，中央制定政策跟給一些資源，希望服務量能不足的縣市，地方政府公私協力，找到土地新建長照機構。舊建物修繕則是能夠縮短工期，盡快服務民眾，達成在地安老的目標。

祝健芳表示，全國的住宿床已經突破12萬床，缺最大的大台北地區，中南部的床位是多的，宜蘭的床位也是多的，只是民眾的想望就是在地安老，在熟悉的環境終老，也方便子女就近探望，所以即使知道大台北地區是艱困區，因為土地非常的昂貴，不容易到有土地布建，還是要繼續積極努力。

基隆市立醫院將舊有建物改造成住宿式長照機構工程今天動工，完工後基隆的住宿式長照床位將由27床大幅提升至126床，提供長者更完善的健康照顧。記者邱瑞杰／攝影

基隆市立醫院將舊有建物改造成住宿式長照機構工程今天動工，完工後基隆的住宿式長照床位將由27床大幅提升至126床，提供長者更完善的健康照顧。記者邱瑞杰／攝影

基隆市立醫院將舊有建物改造成住宿式長照機構工程今天動工，完工後基隆的住宿式長照床位將由27床大幅提升至126床，提供長者更完善的健康照顧。記者邱瑞杰／攝影