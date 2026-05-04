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台東黑鮪魚季 饒慶鈴頒20萬獎金、主持第一鮪拍賣
振興漁業，台東縣政府今年再度補助新港區漁會，捕獲第一尾黑鮪魚的「盛泰豐號」船長陳武勝獲頒20萬元獎金；縣長饒慶鈴並主持黑鮪魚拍賣，以24萬7040元拍出，為黑鮪魚季揭開序幕。
台東縣長饒慶鈴今天表示，台東擁有豐富海洋資源與多元漁業文化，透過黑鮪魚季系列活動，不僅讓漁業成果被看見，也串聯在地觀光與特色美食，創造更多產業效益。未來縣府將持續整合漁業、文化與觀光資源，規劃漁港導覽、體驗活動及市集展演等內容，逐步深化黑鮪魚季品牌，帶動地方經濟穩定發展。
台東縣政府表示，每年4月至6月為台東黑鮪魚主要漁訊期，黑鮪魚因肉質細緻、油脂豐富，具高度市場價值，深受消費者喜愛，不僅是重要經濟魚種，更是帶動地方漁業、觀光與餐飲產業發展的重要指標。
今年持續辦理黑鮪魚首尾彩頭活動，除「第一鮪」新台幣20萬元獎勵外，也設置第2名及第3名獎項，分別可獲3萬元與2萬元，透過競賽機制提升漁民參與意願，活絡漁港經濟。
縣府農業處說明，第一尾黑鮪魚是4月28日在綠島東方海域由「盛泰豐號」釣獲，重量約193公斤，捕獲後即完成生態標籤繫掛及通報程序，並返航新港漁港完成登記，經過驗魚確認符合規範，取得今年「第一鮪」資格。
新港區漁會表示，第一尾黑鮪魚拍賣向來是年度重要指標活動，除象徵漁季正式啟動，也吸引承銷商、餐飲業者及民眾關注，透過公開競標機制，有助提升漁產品價值與市場能見度。後續將持續辦理相關推廣活動，帶動整體產業發展。
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