花蓮戰機噪音補償版圖重畫 18村里新列防制區、16村里升級補助

國防部因應空軍戰機起降噪音影響居民，持續依航空噪音防制區級數發放補償金，隨著近年飛行航道調整，噪音影響範圍出現變化。經花蓮縣環保局定期檢討等噪音線後，今年花蓮市與吉安鄉合計新增18個村里納入防制區，另有16個村里補助級數調升。

國防部佳山基地及花蓮空軍基地戰機起降頻繁，清晨及夜間訓練時常伴隨巨大轟鳴聲，對周邊居民生活造成干擾，國防部5年前訂定「軍用機場噪音防制補償經費分配使用辦法」，依據航空噪音防制區分級推動補償措施，去年花蓮縣已有秀林鄉2村、新城鄉7村、花蓮市20里及吉安鄉4村列入補償範圍。

花蓮縣環保局表示，軍方在花蓮設置19處固定式噪音監測站，並由環保單位每2年依據監測分貝數、地形條件及土地使用狀況，重新畫設等噪音線，在噪音線通過的村里都納入航空噪音防制區。

環保局指出，近2至3年因空軍戰備訓練頻率提高，飛行航道調整，花蓮市及吉安鄉監測數據顯示噪音影響範圍擴大，部分原未位於航道下方的區域，也因等噪音線通過而納入補償範圍，補助級數三級每人每年600元、二級500元、一級450元。

花蓮市今年新增9個里，包括國治里、主商里、主安里、主農里、主睦里、主信里、主工里及主勤里，有3里由二級升為三級，10里由一級調升至二級。吉安鄉則新增吉昌村、南昌村、慶豐村、吉安村、仁和村、稻香村、永安村、東昌村及福興村等9村納入，另有3村由一級調整為二級。

針對其他未補助村里居民意見，環保局表示，若地方有需求，軍方可配合於適當時間與地點設置移動式噪音監測設備，蒐集數據，若監測結果超過相關航空噪音標準，將於下一次檢討時納入防制區範圍。