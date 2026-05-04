快訊

0504-0510「血型+生肖」財運TOP5！AB型1生肖「腦力變現王」：合作機會狂湧收入衝高

水煮蛋那層膜別再丟！營養師曝：吃了可護關節、養髮還抗老

出訪史瓦帝尼的策略？「民眾間全邊主義」走出外交死胡同

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮戰機噪音補償版圖重畫 18村里新列防制區、16村里升級補助

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
國防部因應空軍戰機起降噪音影響居民發放補償金，今年花蓮市與吉安鄉合計新增18個村里納入防制區，另有16個村里補助級數調升。記者王思慧／攝影
國防部因應空軍戰機起降噪音影響居民發放補償金，今年花蓮市與吉安鄉合計新增18個村里納入防制區，另有16個村里補助級數調升。記者王思慧／攝影

國防部因應空軍戰機起降噪音影響居民，持續依航空噪音防制區級數發放補償金，隨著近年飛行航道調整，噪音影響範圍出現變化。經花蓮縣環保局定期檢討等噪音線後，今年花蓮市與吉安鄉合計新增18個村里納入防制區，另有16個村里補助級數調升。

國防部佳山基地及花蓮空軍基地戰機起降頻繁，清晨及夜間訓練時常伴隨巨大轟鳴聲，對周邊居民生活造成干擾，國防部5年前訂定「軍用機場噪音防制補償經費分配使用辦法」，依據航空噪音防制區分級推動補償措施，去年花蓮縣已有秀林鄉2村、新城鄉7村、花蓮市20里及吉安鄉4村列入補償範圍。

花蓮縣環保局表示，軍方在花蓮設置19處固定式噪音監測站，並由環保單位每2年依據監測分貝數、地形條件及土地使用狀況，重新畫設等噪音線，在噪音線通過的村里都納入航空噪音防制區。

環保局指出，近2至3年因空軍戰備訓練頻率提高，飛行航道調整，花蓮市及吉安鄉監測數據顯示噪音影響範圍擴大，部分原未位於航道下方的區域，也因等噪音線通過而納入補償範圍，補助級數三級每人每年600元、二級500元、一級450元。

花蓮市今年新增9個里，包括國治里、主商里、主安里、主農里、主睦里、主信里、主工里及主勤里，有3里由二級升為三級，10里由一級調升至二級。吉安鄉則新增吉昌村、南昌村、慶豐村、吉安村、仁和村、稻香村、永安村、東昌村及福興村等9村納入，另有3村由一級調整為二級。

針對其他未補助村里居民意見，環保局表示，若地方有需求，軍方可配合於適當時間與地點設置移動式噪音監測設備，蒐集數據，若監測結果超過相關航空噪音標準，將於下一次檢討時納入防制區範圍。

國防部因應空軍戰機起降噪音影響居民發放補償金，今年花蓮市與吉安鄉合計新增18個村里納入防制區，另有16個村里補助級數調升。圖為戰機示意圖。圖／軍聞社
國防部因應空軍戰機起降噪音影響居民發放補償金，今年花蓮市與吉安鄉合計新增18個村里納入防制區，另有16個村里補助級數調升。圖為戰機示意圖。圖／軍聞社

戰機 空軍 花蓮

延伸閱讀

統測撞上路跑與遶境！北市封路、台中噪音干擾 考生怒喊：沒人權？

新北砸7600萬升級校園大型場館空調 18校受惠提升品質

防衛架構變革 留「二時期」刪「三階段」納縱深防禦

凌晨0時18分東部海域規模5.3地震 最大震度1級

相關新聞

花蓮戰機噪音補償版圖重畫 18村里新列防制區、16村里升級補助

國防部因應空軍戰機起降噪音影響居民，持續依航空噪音防制區級數發放補償金，隨著近年飛行航道調整，噪音影響範圍出現變化。經花蓮縣環保局定期檢討等噪音線後，今年花蓮市與吉安鄉合計新增18個村里納入防制區，另

花蓮千坪農地底價300萬 執行署母親節拍賣吸人氣

行政執行署花蓮分署將於5月5日舉辦「123全國聯合拍賣會」，適逢母親節前夕，除推出底價300萬元的壽豐鄉千坪農地，也精選韓系護髮與服飾商品，提供民眾選購送禮或投資標的，分署表示，本次拍賣種類多元，歡迎

宜蘭驚見「飛天奇雞」逛大街...單車客急護送 網笑：宜蘭日常

宜蘭市下渡頭橋近日奇特景象，民眾騎乘自行車途中，驚見一隻雞出現在橋上「逛大街」原本悠閒，卻因車流穿梭，變驚嚇，險釀車禍。誇張的「飛天奇雞」過程被錄下貼網路平台，單車目擊者擔心雞會被來往車輛輾過，下車驅

五一勞動節助攻！宜蘭綠博開紅盤 累計入園破40萬人次已超越去年

受惠於五一勞動節，天氣微陽舒爽，帶動出遊人潮，宜蘭綠色博覽會累計至今天入園已突破40萬人次，超過去年39萬8000人，尤其勞動節當天湧入2萬5000人次，到處都是人，刷新今年活動的單日入園紀錄。主辦單

花蓮奇美部落大門牌樓遭拆除 頭目盼重建文化地標「門戶結界」

花蓮瑞穗鄉奇美部落入口矗立近20年的木造大門牌樓，因結構老化與安全疑慮，於5月1日啟動拆除作業。奇美部落傳統領袖Solin Pahaw表示，牌樓象徵部落門戶結界與守護力量，盼政府協助重建，完成族人共同

行政院同意興建宜蘭鐵路高架、配合款沒下文 空歡喜「全案回原點」

宜蘭人爭取數十年的鐵路高架化工程，行政院今年3月底核定同意興建，但針對原本協商要把縣政府負擔的105億餘元配合款降至57.55億元，關鍵經費問題卻沒下文，全案回到原點，讓縣議員跳腳，縣政府最近緊急去文

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。