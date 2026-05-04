花蓮千坪農地底價300萬 執行署母親節拍賣吸人氣

行政執行署花蓮分署將於5月5日舉辦「123全國聯合拍賣會」，適逢母親節前夕，除推出底價300萬元的壽豐鄉千坪農地，也精選韓系護髮與服飾商品，提供民眾選購送禮或投資標的，分署表示，本次拍賣種類多元，歡迎民眾踴躍參與。

不動產拍賣預定於當天下午3時開標，採現場及通訊投標並行。此次焦點為花蓮縣壽豐鄉政明段3筆相連農地，總面積約1187坪（持分各為二分之一），地形方正平坦，鄰近台9線及壽豐車站，周邊生活機能完整。該標的已進入第4次拍賣，底價降至300萬元，若此次仍未標出，將依法終結執行程序。

另外，台東縣有兩筆土地持續降價拍賣，包括成功鎮南都歷段原保地，底價304萬元，以及東河鄉高原段農地，底價102萬4000元，詢問度持續升溫；分署並提供無人機空拍影像，協助民眾掌握現場環境。

而動產部分將於下午2時30分登場，主打多款韓系護髮產品，如護髮乳、護髮油及角蛋白洗髮精等，另有時尚服飾以優惠價格釋出，詳細拍賣資訊可至行政執行署拍賣公告查詢系統查詢。