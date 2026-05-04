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花蓮市強化病媒防治 市長：清溝消毒雙管齊下

中央社／ 花蓮縣4日電

雙北接連出現漢他病毒案例引關注，花蓮市公所今天在國風里進行排水溝消毒作業；市長魏嘉彥指出，水溝清理與消毒雙管齊下，鞏固整體防治成效，確保市民環境安全無虞。

魏嘉彥上午偕同清潔隊長吳慶展前往國風里視察消毒工作，國風里長黃秀霖也到場表示關切。魏嘉彥說，排水溝清理與消毒是環境維護重要基礎工作，市公所每年皆依季節推動清溝專案，並搭配環境消毒同步進行，以系統化方式強化病媒防治效能。

魏嘉彥提醒，消毒過程中可能會出現短暫氣味或害蟲竄出情形，籲請民眾避免靠近作業區域，以維安全；他同時呼籲市民落實居家環境管理，定期巡檢排水設施、清除積水與雜物，從源頭減少蚊蟲孳生，共同維護整體環境整潔與公共衛生。

吳慶展表示，國風里排水溝消毒，因天候影響順延，並配合全市清溝專案期程，今天完成補辦作業，此次作業重點涵蓋里內主要排水系統及易孳生病媒蚊區域，採用環保藥劑噴灑，以提升防治效率與持續性。

另外，民眾反映在室外發現老鼠，吳慶展指出，過去國內每年都有滅鼠週，但此政策早在十多年前就已不再辦理，清潔隊滅鼠工作則是針對垃圾場、廚餘場及隊部執行防鼠工作。

吳慶展認為老鼠多主要是有東西可以吃，因此民眾防鼠工作要謹守「三不」政策，首先就是不讓老鼠有機會進入室內；其二是即便老鼠進入室內也沒有地方可以躲，居家環境要整理，不要堆積太多雜物，讓老鼠有躲藏地方；第三則是老鼠進入室內沒有東西可以吃，食物一定要收藏好，老鼠吃不到東西，自然就不會進到家戶。

雙北 漢他病毒 花蓮 排水溝

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