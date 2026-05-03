宜蘭驚見「飛天奇雞」逛大街...單車客急護送 網笑：宜蘭日常

宜蘭市下渡頭橋近日奇特景象，民眾騎乘自行車途中，驚見一隻雞出現在橋上「逛大街」原本悠閒，卻因車流穿梭，變驚嚇，險釀車禍。誇張的「飛天奇雞」過程被錄下貼網路平台，單車目擊者擔心雞會被來往車輛輾過，下車驅趕並護送牠離開，引發網友熱議「還遇過牛、鴕鳥」，「宜蘭日常！」

之前宜蘭道路也出現過馬或鴕鳥等動物，影片曝光後，原PO打趣表示：「在宜蘭，騎車遇到雞也是很正常的事？」引來大批網友幽默留言「我的午餐飛走了」、「這不是肯德基，是飛天奇雞」，也有在地人淡定表示：「在宜蘭遇到牛、鴕鳥、豬、羊都不意外。」除了創意留言，不少網友也對原PO的熱心舉動表示讚賞，直呼「好人一生平安」。

下渡頭橋周邊的橋下空地確實有群雞活動，數量目測約20至30隻。居民透露，這些雞隻是當地一戶人家所飼養，起初僅是出於觀賞興趣，沒想到雞群繁殖速度驚人，飼主無法妥善管理，索性讓牠們在戶外自由活動，才導致雞隻不時「誤闖」道路甚至橋面。

居民也坦言，過去曾發生過雞隻在馬路上遭車輛撞死的意外，對於用路安全與動物生命確實存在隱憂。

對此，宜蘭警方提醒，若飼主放任禽畜在道路奔走，進而影響交通安全，違反道路交通管理處罰條例第84條規定，可處飼主或行為人新台幣300元以上、600元以下罰鍰，呼籲飼主妥善看管動物，避免因一時疏忽造成意外挨罰。

宜蘭市下渡頭橋出現「飛天奇雞」奇特景象，險些釀車禍。有位騎單車目擊者擔心雞被來往車輛輾過，下車驅趕並護送牠離開，引發網友熱議「還遇過牛、鴕鳥衽逛大街」，「宜蘭日常！」翻攝／threads.com/@_lin__chen