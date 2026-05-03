五一勞動節助攻！宜蘭綠博開紅盤 累計入園破40萬人次已超越去年

受惠於五一勞動節，天氣微陽舒爽，帶動出遊人潮，宜蘭綠色博覽會累計至今天入園已突破40萬人次，超過去年39萬8000人，尤其勞動節當天湧入2萬5000人次，到處都是人，刷新今年活動的單日入園紀錄。主辦單位表示，活動還剩一星期，請遊客把握最後機會。

宜蘭綠色博覽會3月28日舉辦至5月10日，活動規劃18座永續展區，挑戰19項趣味體能，上千場次的體驗DIY，打造寓教於樂的教育園地。今年活動期間天氣明顯比去年好，下雨天數少，陽光也不致於太熾熱，加上主辦單位加強宣傳，吸引很多縣內外學校安排戶外教學，假日更是湧入大批遊客。

五一勞動節3天連假，風和日麗，光是勞動節當天一早開園就出現車流排隊，9點半啟動停車場總量管制，當天遊客數突破2萬5000人次；昨天連假第二天也是不到10點，園區停滿車流管制，工作人員忙得不可開交。

去年為期44天活動，累計總入園39萬8000人次。主辦單位表示，今年綠博統計到今天上午，入園人次已經突破40萬人次，超過去年，活動品質受肯定。

遊客表示，環境教育不一定是嚴肅的，它可以是一次 DIY、一場表演、一段散步，或孩子突然問出的一個問題；來到綠博聽到孩子的笑聲、家人的陪伴、朋友的驚喜，還有一點點重新靠近自然的感動，有孩子玩到不想回家，有老人家到園區逛逛，看看表演花草，曬個太陽，也是很舒服。

宜蘭綠博即將進入尾聲，勞動節後還有母親節，主辦單位歡迎大家把握最後一周入園機會，子女也可以陪伴媽媽到園區走走，若是錯過這周，就還要再等一年了。

宜蘭綠博累計至今天入園已經突破40萬人次，超過去年39萬8000人次，尤其勞動節當天湧入2萬5000人次，刷新今年活動的單日入園紀錄。活動還剩一星期，請遊客把握最後機會。圖／綠博提供

勞動節連假天氣舒爽，吸引民眾出遊，綠博園區的停車場一早就被停滿，啟動停車場總量管制。圖／縣府提供