花蓮奇美部落大門牌樓遭拆除 頭目盼重建文化地標「門戶結界」

花蓮瑞穗鄉奇美部落入口矗立近20年的木造大門牌樓，因結構老化與安全疑慮，於5月1日啟動拆除作業。奇美部落傳統領袖Solin Pahaw表示，牌樓象徵部落門戶結界與守護力量，盼政府協助重建，完成族人共同心願。

這座高約15公尺、近兩層樓高的牌樓，2010年由奇美部落文化發展協會向水土保持局申請經費興建，刻有「阿美族文化發源地奇美部落」、「史拉與拿高的子孫歡迎您」字樣，整體採木造結構。

由於長年受風雨侵蝕，牌樓出現木材腐朽、匾額剝落及底座鬆動等情形，近期更因連續降雨，發生木屑掉落至道路的狀況，雖未造成人員傷亡，但已引發安全疑慮。

瑞穗鄉公所考量維修經費龐大且結構安全難以確保，決定優先拆除，並編列11萬元經費發包施工，拆除過程中一度發生吊車鐵鍊斷裂；拆除後，原有印有「發源地」字樣的匾額，暫置於部落勇士舞意象下方保存。

事實上，奇美部落入口原設有東西兩座牌樓，東側牌樓已於多年前拆除，這次拆除後，象徵部落門戶的意象暫時消失。牌樓上雕刻鋸子、斧頭、茅等圖騰，象徵驅邪避煞與守護力量，在傳統文化中不僅是空間界線，更承載Misalifon（驅疫祭）等儀式意涵，被視為隔絕不祥的重要結界。

花蓮縣議員林玉芬日前接獲陳情，已於4月10日會同縣府與公所會勘，決議先行拆除，再由部落召開會議討論未來重建的樣式與材質，並承諾協助爭取經費，族人期盼能在部落兩側重新豎立牌樓，延續文化象徵。

謝秀雄強調，根據過去的講法，大門牌樓就是奇美部落門戶結界，不僅是外在地標，更是守護部落的重要精神象徵，希望能重建新的門戶，這是身為頭目的責任，也會持續向縣府與公所爭取到底。

曾多次造訪奇美部落的遊客則認為，牌樓具有「進入部落」的儀式感，能明確區隔內外空間，也提醒訪客尊重在地文化，如今拆除令人感到可惜，期待未來能以新的形式重現部落入口意象。