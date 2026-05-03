行政院同意興建宜蘭鐵路高架、配合款沒下文 空歡喜「全案回原點」

宜蘭人爭取數十年的鐵路高架化工程，行政院今年3月底核定同意興建，但針對原本協商要把縣政府負擔的105億餘元配合款降至57.55億元，關鍵經費問題卻沒下文，全案回到原點，讓縣議員跳腳，縣政府最近緊急去文給交通部，建請比照「嘉義市區鐵路高架化計畫」由中央補助，減輕地方財政壓力。

宜蘭至羅東鐵路高架化計畫總經費501.54億元，全長約15.84公里，預計將消除9處平交道、4處陸橋，鐵路高架後可以避免市區停等平交道紅綠燈及塞車，帶動都市發展。

地方爭取鐵路高架建設長達33年，行政院長卓榮泰今年大年初一走春宜蘭，宣布「原則同意」計畫，歷經1個多月等待，行政院終於在3月25日發文核定宜蘭鐵路高架化計畫，消息傳來，讓人欣喜；不過，這份公文卻來得不乾不脆，並未同意減少縣政府要負擔的配合款。

據了解，針對宜蘭鐵路高架工程經費分擔，原本縣政府要負擔105億餘元，但經過縣政府與議會反映宜蘭財政困難；去年行政院政委陳金德協商，把縣政府必須負擔配合款降至57.55億元，也就是減少負擔48億餘元。

不過，議長張勝德之前曾經點出，表面上減少48億餘元是包含用地費及基地費32.86億元，與自償性經費15.17；可是15.17億元自償性經費目前暫由中央代墊，將來完工通車還是要歸還中央，也就是縣政府真正減少的只有32.86億元。。

行政院在3月25日核定興建「鐵路高架化計畫」公文中，問題關鍵在於並未同意減少縣政府負擔的32.86億元，只說要再「協商」，縣政府內部對此感到失望，全案等於原到原點。

張勝德與楊弘旻議員都說，鐵路高架計畫去年12月10日國發會審議通過後，陳報行政院核定只是臨門一腳，大家都知道早晚會核定；針對配合款能不能減少？比較重要，避免財政壓力下，排擠其他建設無法推動。

縣政府感到問題急迫性，近日陳報公文到交通部爭取，代理縣長林茂盛今天表示，中央上月針對將近33億元的用地與基地取得費用，認為「視需求及輕重緩急」另行協商，由於此案非常急迫，縣府懇請中央優先納入，考慮宜蘭財政困窘，比照「嘉義市區鐵路高架化」由中央全額負擔。

此外，林茂盛也強調，縣政府為了展現配合誠意，依照之前分配額度已編列2億多元配合款，納入工程專戶，盼不要影響縣政推動，全力配合早日完工通車。