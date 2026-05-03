基隆公車司機加薪 調高五到六千留人

基隆市公車處目前有近二百四十名司機，與其他民營公司比較薪資較低，為留住優秀人才，減少跳槽流失，市公車處近日調高司機待遇，五月起調高薪資，六月入帳，平均增五千到六千元。

基隆市公車目前共一六二輛，每天有近千班次，司機近二百四十人，平均月薪約在四點五萬到五點五萬，司機缺額近三十人，正在持續招募中。與民營業者的月薪六到七萬多不等，相對較低，但壓力較沒那麼大，且享有類似公務人員福利保障是優勢。

基市公車長期虧損，以前市公車因老舊、司機人力不足，為提升服務水準，市府除爭取中央預算，採購全新電動公車外，去年在基隆市議會也允諾將於今年調整公車運價，並調高司機薪資。

公車處長鍾惠存說，近年來駕駛優良事蹟屢獲一般民眾及身心障礙朋友肯定，為積極留任優秀人才，公車處今年度全面落實調薪政策，期盼給基層最實質的鼓勵。六月起調高的薪資可入帳，平均增五千到六千元。

市府今年二月公告市公車新運價為三十點一一二三元，相較每人每段票價十五元，等於市府每段應補貼公車處十五元以上，受限於市府年度預算，實際運價補貼僅給到五元左右，換言之，基隆市公車每人每段票虧損十元上下。

市議員陳冠羽表示，雖調升司機營運獎金，目前仍短缺三十多名司機，是否足以改善人力流失與招募困境，仍待觀察。