影／基隆北聖宮「報關媽」捐贈第三輛救護車 邱佩琳扶鸞致謝

基隆市北聖宮供奉媽祖又稱為「報關媽」，是地方信仰中心，18年來每年都辦「寒冬送暖」幫助弱勢雨家庭，從沒有間斷。基隆市北聖慈善協會與北聖宮並且第三度捐贈救護車給消防局，副市長邱佩琳今天到場受贈、扶鸞致謝。

北聖宮被稱為報關媽是因創辦人江永華白手起家創立報關公司，經營進出口報關事業，熱心公益。北聖宮18年來年年都辦愛心義舉，送愛心物資白米、麵條禮券等給學校、弱勢家庭學生。

消防局長游家懿指出，今天受贈的救護車配備完善且先進，車內包含生理監視器、攜帶型自動甦醒器、心電圖電極貼片，以及AED（自動體外心臟電擊去顫器）與骨內血管穿刺系統等高階設備。能協助第一線救護人員在最短時間內掌握傷病患病情並即時處置。

邱佩琳、民政處長呂謦煒、游家懿參加在海洋廣的受贈扶鸞儀式，邱佩琳說，每一次救護出勤的背後，都承載著一個家庭的牽掛與對生命的期待。能在海洋廣場見證此善舉，讓她內心格外感動，也深深感受到媽祖慈悲守護、庇佑眾生的精神。

另外，新北市拱心宮拱心會到基隆巡禮遶境，下午也抵達中山區，邱佩琳也到場致意，她代表市長謝國樑熱烈歡迎新北拱心宮媽祖到基隆遶境，並向新北市拱心宮、基隆市聖安宮以及一路跟隨媽祖的「香燈腳」們，致上最誠摯的問候與平安祝福。

基隆北聖宮「報關媽」捐第三輛救護車，邱佩琳扶鸞致謝。記者游明煌／攝影