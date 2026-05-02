快訊

出訪了！突破外交封鎖 賴總統抵達史瓦帝尼

日本又震！奈良縣規模5.7地震、最大震度4級 京都、大阪都在晃

總額逾883億！6間公股行庫股利出爐 「這家」擬配現金股利1.75元居榜首

聽新聞
0:00 / 0:00

影／基隆北聖宮「報關媽」捐贈第三輛救護車 邱佩琳扶鸞致謝

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆北聖宮「報關媽」捐第三輛救護車，邱佩琳扶鸞致謝。記者游明煌／攝影
基隆北聖宮「報關媽」捐第三輛救護車，邱佩琳扶鸞致謝。記者游明煌／攝影

基隆市北聖宮供奉媽祖又稱為「報關媽」，是地方信仰中心，18年來每年都辦「寒冬送暖」幫助弱勢雨家庭，從沒有間斷。基隆市北聖慈善協會與北聖宮並且第三度捐贈救護車給消防局，副市長邱佩琳今天到場受贈、扶鸞致謝。

北聖宮被稱為報關媽是因創辦人江永華白手起家創立報關公司，經營進出口報關事業，熱心公益。北聖宮18年來年年都辦愛心義舉，送愛心物資白米、麵條禮券等給學校、弱勢家庭學生。

消防局長游家懿指出，今天受贈的救護車配備完善且先進，車內包含生理監視器、攜帶型自動甦醒器、心電圖電極貼片，以及AED（自動體外心臟電擊去顫器）與骨內血管穿刺系統等高階設備。能協助第一線救護人員在最短時間內掌握傷病患病情並即時處置。

邱佩琳、民政處長呂謦煒、游家懿參加在海洋廣的受贈扶鸞儀式，邱佩琳說，每一次救護出勤的背後，都承載著一個家庭的牽掛與對生命的期待。能在海洋廣場見證此善舉，讓她內心格外感動，也深深感受到媽祖慈悲守護、庇佑眾生的精神。

另外，新北市拱心宮拱心會到基隆巡禮遶境，下午也抵達中山區，邱佩琳也到場致意，她代表市長謝國樑熱烈歡迎新北拱心宮媽祖到基隆遶境，並向新北市拱心宮、基隆市聖安宮以及一路跟隨媽祖的「香燈腳」們，致上最誠摯的問候與平安祝福。

基隆北聖宮「報關媽」捐第三輛救護車，邱佩琳扶鸞致謝。記者游明煌／攝影
基隆北聖宮「報關媽」捐第三輛救護車，邱佩琳扶鸞致謝。記者游明煌／攝影

基隆北聖宮「報關媽」捐第三輛救護車，邱佩琳扶鸞致謝。記者游明煌／攝影
基隆北聖宮「報關媽」捐第三輛救護車，邱佩琳扶鸞致謝。記者游明煌／攝影

媽祖 邱佩琳 基隆

延伸閱讀

影／新北拱心宮白沙屯媽祖急轉停駕賜福 童子瑋驚喜巧遇膜拜跪禮

盧秀燕贈匾「萬和安民」：盼家和萬事興 萬和宮董座喊「更上一層樓」

彰化同安寮十二庄請媽祖 傳統結合藝術今晚很熱鬧

雲林斗六寧濟御庭「財神抓寶」爆人潮 再送6900顆福圓挺警消醫護

相關新聞

影／基隆北聖宮「報關媽」捐贈第三輛救護車 邱佩琳扶鸞致謝

基隆市北聖宮供奉媽祖又稱為「報關媽」，是地方信仰中心，18年來每年都辦「寒冬送暖」幫助弱勢雨家庭，從沒有間斷。基隆市北聖慈善協會與北聖宮並且第三度捐贈救護車給消防局，副市長邱佩琳今天到場受贈、扶鸞致謝

黃偉哲現身親行銷台南味 花蓮遠百展售鳳梨、竹筍等物產業績開紅盤

遠東百貨與台南市政府合作在遠百花蓮店展售台南優質農特產品，今年邁入第2年，除大受歡迎的鳳梨，也有綠竹筍、虱目魚丸等名產，才一天就賣破去年銷售額，市長黃偉哲今天到場行銷，邀請民眾把握機會，品嘗台南好滋味

基隆市公車處240名司機調高薪資增5到6千 留人才減少流失

基隆市公車處目前有近240名司機，與其他民營公司校較，薪資相對較低，為留住優秀人才，減少跳槽流失，市公車處今年2月調高公車新運價公布後，近日調高司機待遇，5月起調高薪資，6月入帳，平均增5000到60

基市府「社會安全網」影片綠質疑前副發言人角色 白批政治操作

基隆市政府社會處昨勞動節貼出去年8月拍攝的「社會安全網」宣導影片，民進黨基隆市議員鄭文婷今質疑已卸任的前市府副發言人余治明，悄然「華麗轉身」成為市府政策代言人？民眾黨市議員參選人林廷翰批民進黨眼裡永遠

在地安老有望！台東大武舊衛生所轉型長照機構 拚今年8月招商

為因應在地長照需求，台東縣政府規畫活化既有空間，採ROT模式引進民間資源，將大武鄉舊衛生所改建為住宿式長照機構，並於日前在大武鄉多功能活動中心舉辦工程前置地方說明會，公開建物設計模擬圖，廣納大武、達仁

帶隊爬馬太鞍溪堰塞湖勘災 森林護管員獲模範勞工表揚

昨天是勞動節，林業署花蓮分署森林護管員張森守護山林廿六年，去年光復洪災後，他率探勘隊涉險徒步抵達馬太鞍溪上游堰塞湖，取得第一線監測資料，也長年參與山林巡護、山難搜救與救火工作，獲頒今年全國模範勞工，可

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。