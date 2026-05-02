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黃偉哲現身親行銷台南味 花蓮遠百展售鳳梨、竹筍等物產業績開紅盤
遠東百貨與台南市政府合作在遠百花蓮店展售台南優質農特產品，今年邁入第2年，除大受歡迎的鳳梨，也有綠竹筍、虱目魚丸等名產，才一天就賣破去年銷售額，市長黃偉哲今天到場行銷，邀請民眾把握機會，品嘗台南好滋味。
「花現台南鳳梨好滋味，台南優質農產展售」活動，利用勞動節連假，昨起一連3天在花蓮遠百地下一樓展出，邀集台南在地農會、農民及伴手禮業者，販售鳳梨、洋香瓜、綠竹筍等新鮮蔬果，也有虱目魚丸、杏仁茶、肉鬆、蜂產品等農漁畜產加工品。
台南市長黃偉哲今天到現場促銷，大口品嘗鳳梨、虱目魚丸。他說，市府持續推動產銷調節與多元通路，穩定外銷市場也開拓國內消費市場，這次帶來許多當季的新鮮水果、優質產品來介紹給花蓮消費者，歡迎大家多選購品嘗，走過、路過千萬不要錯過。
花蓮市長魏嘉彥、縣府農業處長陳淑雯、遠東百貨商品二部副總陳佑任等人都到場，動手用台南鳳梨作出美味沙拉。魏嘉彥說，花蓮近年因天災影響景氣，市公所啟動「花蓮歡迎你」邀請計畫，走訪各縣市拜會地方首長，邀請到花蓮觀摩交流，當時黃偉哲市長也表達高度支持，這次還安排團體旅遊來訪，更進一步透過物產展覽與花蓮深化交流，非常有意義。
遠百花蓮店表示，去年首度舉辦台南農產展售活動，短短兩天銷售額24萬元，今年延長到3天，昨天首日就賣破去年成績，消費者反映非常好，活動持續到明天，每天上午11時到晚間9時30分，民眾可把握機會選購。
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