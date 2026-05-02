快訊

貢寮龍洞攀岩場意外…女礬岩墜10米崖搶救不治 檢警釐清死因

要有母愛？卓榮泰致詞狂提南丁格爾 受獎護理師當場嗆這句

配偶欄還是粿粿！范姜彥豐挨告露面冷嗆：他們沒招了

聽新聞
0:00 / 0:00

黃偉哲現身親行銷台南味 花蓮遠百展售鳳梨、竹筍等物產業績開紅盤

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
台南市長黃偉哲（右）率團隊到花蓮行銷台南農產品，花蓮市長魏嘉彥（左二）也到場力挺。記者王燕華／攝影
台南市長黃偉哲（右）率團隊到花蓮行銷台南農產品，花蓮市長魏嘉彥（左二）也到場力挺。記者王燕華／攝影

遠東百貨與台南市政府合作在遠百花蓮店展售台南優質農特產品，今年邁入第2年，除大受歡迎的鳳梨，也有綠竹筍、虱目魚丸等名產，才一天就賣破去年銷售額，市長黃偉哲今天到場行銷，邀請民眾把握機會，品嘗台南好滋味。

「花現台南鳳梨好滋味，台南優質農產展售」活動，利用勞動節連假，昨起一連3天在花蓮遠百地下一樓展出，邀集台南在地農會、農民及伴手禮業者，販售鳳梨、洋香瓜、綠竹筍等新鮮蔬果，也有虱目魚丸、杏仁茶、肉鬆、蜂產品等農漁畜產加工品。

台南市長黃偉哲今天到現場促銷，大口品嘗鳳梨、虱目魚丸。他說，市府持續推動產銷調節與多元通路，穩定外銷市場也開拓國內消費市場，這次帶來許多當季的新鮮水果、優質產品來介紹給花蓮消費者，歡迎大家多選購品嘗，走過、路過千萬不要錯過。

花蓮市長魏嘉彥、縣府農業處長陳淑雯、遠東百貨商品二部副總陳佑任等人都到場，動手用台南鳳梨作出美味沙拉。魏嘉彥說，花蓮近年因天災影響景氣，市公所啟動「花蓮歡迎你」邀請計畫，走訪各縣市拜會地方首長，邀請到花蓮觀摩交流，當時黃偉哲市長也表達高度支持，這次還安排團體旅遊來訪，更進一步透過物產展覽與花蓮深化交流，非常有意義。

遠百花蓮店表示，去年首度舉辦台南農產展售活動，短短兩天銷售額24萬元，今年延長到3天，昨天首日就賣破去年成績，消費者反映非常好，活動持續到明天，每天上午11時到晚間9時30分，民眾可把握機會選購。

台南市長黃偉哲（左）率團隊到花蓮行銷台南農產品，花蓮市長魏嘉彥（右）也到場力挺。記者王燕華／攝影
台南市長黃偉哲（左）率團隊到花蓮行銷台南農產品，花蓮市長魏嘉彥（右）也到場力挺。記者王燕華／攝影

台南市優質農產品、伴手禮在遠百花蓮店展售，買氣熱絡。記者王燕華／攝影
台南市優質農產品、伴手禮在遠百花蓮店展售，買氣熱絡。記者王燕華／攝影

遠百 台南 鳳梨 黃偉哲 花蓮

延伸閱讀

老派才有的工法與硬氣！台南「銀波布丁」紅了80年 背後故事曝光

84歲妹殺91歲姊 黃偉哲悲痛說：這是悲劇...社會局已盡力

夾榴槤、現烤牛排 7-ELEVEN打造複合式門市新模式

竹市選戰 柯文哲、盧秀燕合體高虹安

相關新聞

黃偉哲現身親行銷台南味 花蓮遠百展售鳳梨、竹筍等物產業績開紅盤

遠東百貨與台南市政府合作在遠百花蓮店展售台南優質農特產品，今年邁入第2年，除大受歡迎的鳳梨，也有綠竹筍、虱目魚丸等名產，才一天就賣破去年銷售額，市長黃偉哲今天到場行銷，邀請民眾把握機會，品嘗台南好滋味

基隆市公車處240名司機調高薪資增5到6千 留人才減少流失

基隆市公車處目前有近240名司機，與其他民營公司校較，薪資相對較低，為留住優秀人才，減少跳槽流失，市公車處今年2月調高公車新運價公布後，近日調高司機待遇，5月起調高薪資，6月入帳，平均增5000到60

基市府「社會安全網」影片綠質疑前副發言人角色 白批政治操作

基隆市政府社會處昨勞動節貼出去年8月拍攝的「社會安全網」宣導影片，民進黨基隆市議員鄭文婷今質疑已卸任的前市府副發言人余治明，悄然「華麗轉身」成為市府政策代言人？民眾黨市議員參選人林廷翰批民進黨眼裡永遠

在地安老有望！台東大武舊衛生所轉型長照機構 拚今年8月招商

為因應在地長照需求，台東縣政府規畫活化既有空間，採ROT模式引進民間資源，將大武鄉舊衛生所改建為住宿式長照機構，並於日前在大武鄉多功能活動中心舉辦工程前置地方說明會，公開建物設計模擬圖，廣納大武、達仁

帶隊爬馬太鞍溪堰塞湖勘災 森林護管員獲模範勞工表揚

昨天是勞動節，林業署花蓮分署森林護管員張森守護山林廿六年，去年光復洪災後，他率探勘隊涉險徒步抵達馬太鞍溪上游堰塞湖，取得第一線監測資料，也長年參與山林巡護、山難搜救與救火工作，獲頒今年全國模範勞工，可

基隆公車駕駛暖心助行動不便者上下車送醫獲表揚 今年全面調薪

今天五一勞動節，基隆市公共汽車管理處昨表揚20位表現優異模範勞工，公車駕駛柯譯盛開501路線時，多次熱心協助行動不便者及輪椅乘客順利上下車，還有一次護送長庚醫院就醫，民眾在市政信箱投書感謝。另市長謝國

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。