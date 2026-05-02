基隆市公車處240名司機調高薪資增5到6千 留人才減少流失

基隆市公車處目前有近240名司機，與其他民營公司校較，薪資相對較低，為留住優秀人才，減少跳槽流失，市公車處今年2月調高公車新運價公布後，近日調高司機待遇，5月起調高薪資，6月入帳，平均增5000到6000元。

基市公車長期處於虧損狀況，以前市公車因老舊、司機人力不足，為提升服務水準，市府除爭取中央預算，採購全新電動公車外，去年在基隆市議會也允諾將於今年調整公車運價，並言調高公車司機薪資。

市公車處長鍾惠存說，近年來駕駛優良事蹟屢獲一般民眾及身心障礙朋友透過1999專線與市政信箱回饋肯定，為積極留任優秀人才，公車處今年度全面落實調薪政策，期盼給基層最實質的鼓勵。近日完成相關法規及程序，6月起調高的薪資可入帳，平均增5000到6000元。

基隆市公車目前共162輛，每天有近千班次，司機近240人，平均月薪約在4.5萬到5.5萬，司機缺額近30人，正在持續招募中。與民營業者的月薪6到7萬多不等，相對較低，但壓力較沒那麼大，且享有類似公務人員福利保障是優勢。

市府今年2月公告市公車新運價為30.1123元，相較每人每段票價15元，等於市府每段應補貼公車處15元以上，受限於市府年度預算，實際運價補貼僅給到5元左右，換言之，基隆市公車每人每段票虧損10元上下。

市議員陳冠羽說，5月起雖調升司機營運獎金，但在目前仍短缺30多名司機的人力狀況下，是否足以改善人力流失與招募困境仍有待觀察。

陳冠羽表示，公車營運虧損具有高度公共服務性質。市府若持續以零碎補貼因應，而未從制度面改革運價與補貼結構，即使汰換為電動公車，也難以解決根本問題，市府應將資源優先投入公共運輸體系，全面提升營運效率與服務品質。