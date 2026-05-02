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基市府「社會安全網」影片綠質疑前副發言人角色 白批政治操作

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府社會處昨勞動節貼出去年8月拍攝的「社會安全網」宣導影片。圖／取自社會處
基隆市政府社會處昨勞動節貼出去年8月拍攝的「社會安全網」宣導影片。圖／取自社會處

基隆市政府社會處昨勞動節貼出去年8月拍攝的「社會安全網」宣導影片，民進黨基隆市議員鄭文婷今質疑已卸任的前市府副發言人余治明，悄然「華麗轉身」成為市府政策代言人？民眾黨市議員參選人林廷翰批民進黨眼裡永遠只有政治操作。余表示，當初只是客串幫忙，不是代言人。

市府社會處去年9月已發布影片，昨天勞動節再貼出， 感謝每一位勞工在社會的努力及付出，社會處要特別感謝一群穿梭在基隆大街小巷、守護民眾的人間天使，他們不僅是守護弱勢民眾，更是受害者的正義使者，也是基隆「社安網聯盟」的核心社工夥伴。

鄭文婷指出，去年議會期間多位議員質疑市府發言人編制過多、虛耗公帑，謝國樑回應副發言人余治明已離任。但事隔不到半年，該員卻在新單位重新「上任」擔任代言人，影片中余身穿「長期照顧管理中心」背心現身，質疑謝國樑個人政治誠信。

​鄭文婷指出，人事任用應具備程序正義與專業適配性。市府應公開說明該職位是否有經過公開招考，甄選標準為何？「長期照顧管理中心」與「社會安全網」職責重大，並非政治公關或幕僚安置的避風港。

余治明在影片中是擔任長照戰士角色，基隆市政府尚未回應，余治明針對鄭文婷所指表示，當時並非什麼代言人，只是客串幫忙。

林廷翰去年仍為市府副發言人，今年離開市府，上月宣布參選市議員，並獲民眾黨提名，林廷翰表示，該影片早在去年9月23日已上架於臉書與YouTube，拍攝當下相關人員仍在職，事實清楚明確。他指出，目前市府根本不存在「代言人」的制度與職位，連這樣基本的行政編制都能說錯，難道議員沒有認真審預算？

林廷翰表示，社會處選在勞動節重新分享影片，是為再次感謝第一線撐起社會安全網的基層社工，並持續宣導「禁止任何形式回捐制度」的重要政策立場，這樣的訊息卻被刻意扭曲，令人不解。

林廷翰痛批，選在勞動節發動這類不實指控，再次證明民進黨將勞工議題當作政治操作的工具，甚至拿來打擊政敵。他強調，公共議題應回歸事實，而非透過造謠與情緒動員進行政治攻防，否則最終受傷的，只會是基層勞工與整體公共討論的品質。

民進黨 民眾黨 林廷翰 基隆 鄭文婷

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