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鹿野龍田村成群白鷺鷥盤旋 村民開心友善環境回饋
台東縣鹿野鄉龍田村近日出現一群壯觀白鷺鷥在空中盤旋，或是停留在田間，增添農村美景，遊客驚呼像幅動態山水畫；當地民眾開心表示，這是友善環境的回饋。
連續假期，許多遊客選擇到台東縣鹿野鄉旅遊，感受熱氣球的故鄉及飛行傘區的農村景色。
來自台北程姓民眾這2天都是清晨6時起床，呼吸清爽空氣。他說，這兩天他住在龍田村民宿，早上看到飛行傘降落區的大草原及農田上盤旋的白鷺鷥群，彷彿一幅動態山水畫，「整天都是好心情，度假就是要這樣」。
鹿野鄉龍田社區發展協會理事長、阿榮柑仔店老闆張鉦榮告訴中央社記者，他的有機鳳梨園就在白鷺鷥群盤旋的下方，看到白鷺鷥喜歡這塊土地，他也很開心。
「這是友善環境最好的回饋」，當地周姓民眾表示，隨著環境改善，昆蟲、魚類與兩棲動物數量回升，吸引白鷺鷥前來覓食與棲息，不只是自然景觀，更是生態健康重要指標。
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