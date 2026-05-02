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在地安老有望！台東大武舊衛生所轉型長照機構 拚今年8月招商
為因應在地長照需求，台東縣政府規畫活化既有空間，採ROT模式引進民間資源，將大武鄉舊衛生所改建為住宿式長照機構，並於日前在大武鄉多功能活動中心舉辦工程前置地方說明會，公開建物設計模擬圖，廣納大武、達仁地區居民意見。
縣府衛生局表示，本案將透過整體規畫與專業設計，於南迴地區打造兼具安全、舒適及在地特色的長照環境，並持續納入地方聲音作為依據，讓長者能在熟悉土地上安心生活，落實「在地老化」目標。目前已有3家潛在廠商洽談中，預計今年8月完成招商並進入簽約程序。
說明會中，地方也提出多項具體建議。大武部落會議主席曾子嚴指出，舊衛生所位於台9線旁，長期受車輛噪音影響，無論重機或大型車經過聲響明顯，建議未來設計應強化隔音措施，以提升居住品質。
大武村長董炎輝則關心床位分配問題，期盼機構啟用後能優先保留名額給大武與達仁鄉親使用，避免資源外流至其他地區，確保在地長者權益。
衛生局回應，將彙整各界意見納入後續規畫，持續優化設計內容，打造更符合地方需求的長照環境。
據了解，該住宿型長照機構預計興建為地上4層建築，提供約99床服務量能，主要收住南迴地區失能等級4級以上長者，未來可望強化區域長照服務網絡，減輕家庭照顧壓力，同時透過民間專業經營，降低政府財政負擔。
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