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帶隊爬馬太鞍溪堰塞湖勘災 森林護管員獲模範勞工表揚

聯合報／ 記者王燕華游明煌／連線報導
太魯閣族森林護管員張森，長年參與山林巡守、山難搜救工作。圖／林保署花蓮分署提供
太魯閣族森林護管員張森，長年參與山林巡守、山難搜救工作。圖／林保署花蓮分署提供

昨天是勞動節，林業署花蓮分署森林護管員張森守護山林廿六年，去年光復洪災後，他率探勘隊涉險徒步抵達馬太鞍溪上游堰塞湖，取得第一線監測資料，也長年參與山林巡護、山難搜救與救火工作，獲頒今年全國模範勞工，可惜近期因病住院治療，無法親領。

「山會記得人怎麼對待它」，太魯閣族人張森一九九九年投身林業，擔任機動救火隊隊長十四年，長年跋涉崇山峻嶺間巡護、防火、山難搜救，總是臨危不亂，以豐富的經驗與判斷帶領團隊平安完成任務。

去年九月花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩成災，為了掌握堰塞湖資料，分署派隊伍上山探勘，道路艱險，不時要面對斷崖、泥流與中斷的道路，張森帶領團隊以繩索垂降、徒手攀爬穿越坍方、泥流，取得第一手地形影像資料。

基隆市公共汽車管理處昨表揚廿位表現優異模範勞工，公車駕駛柯譯盛開五○一路線時，多次熱心協助行動不便者及輪椅乘客順利上下車，還有一次護送長庚醫院就醫，民眾在市政信箱投書感謝。

在站務協調方面，大武崙班長潘紀佳積極協助規畫分站周邊的車輛停放位置，成功化解與當地居民之間不必要的糾紛；國家新城班長馮國斌則不僅分站事務處理用心，更與處本部業務配合相得益彰。

另外，基隆市明德國中老師徐明德獲選今年全國技藝教育績優人員，徐深耕技藝教育廿多年，他指導的學生常橫掃基市技藝競賽前三名，屢創佳績，並協助很多學生經由「技優甄審」進入理想高職，他用心「接住每一個在課本裡找不到座標的孩子」，開創另一片天空。

花蓮 堰塞湖 林業署

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