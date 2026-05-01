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基隆公車駕駛暖心助行動不便者上下車送醫獲表揚 今年全面調薪

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市長謝國樑表揚270位來自不同領域的模範勞工。圖／基隆市政府提供
市長謝國樑表揚270位來自不同領域的模範勞工。圖／基隆市政府提供

今天五一勞動節，基隆市公共汽車管理處昨表揚20位表現優異模範勞工，公車駕駛柯譯盛開501路線時，多次熱心協助行動不便者及輪椅乘客順利上下車，還有一次護送長庚醫院就醫，民眾在市政信箱投書感謝。另市長謝國樑也表揚270位來自不同領域的模範勞工，表揚敬意與肯定。

市公處的表揚，公車處長鍾惠存主持，其中第一線駕駛柯譯盛行駛501路線時，多次熱心協助行動不便者及輪椅乘客順利上下車，並護送前往長庚醫院就醫，獲民眾於市政信箱投書表達萬分感謝。

在站務協調方面，大武崙班長潘紀佳積極協助規畫分站周邊的車輛停放位置，成功化解與當地居民之間不必要的糾紛；國家新城班長馮國斌則不僅分站事務處理用心，更與處本部業務配合相得益彰。

在後勤調度上，調度室許哲豪靈活調派各站車輛與駕駛，面對民眾來電詢問皆能耐心仔細答覆；負責排班的柯素真更是為了班表順利運行，盡心盡力堅守崗位。

公車處長鍾惠存說，近年來駕駛優良事蹟屢獲一般民眾及身心障礙朋友透過1999專線與市政信箱回饋肯定，為積極留任優秀人才，公車處今年度全面落實調薪政策，期盼給基層最實質的鼓勵。

謝國樑昨天也另外表揚270位模範勞工，他說，未來將持續強化勞工福利、職業安全、鼓勵職場多元與創新發展，透過肯定模範勞工的努力，激發更多正向能量。

模範勞工中，代表基隆市皮革品製作的吳誌峰，經營「阿皮工作室」，擔任工會皮革專業老師，傳承工藝不遺餘力。代表基隆市專業職能培訓人員職業工會的陳泳任，從事攝影教學十餘年，開班逾百期，實務與教學經驗極為豐富。

代表基隆港務分公司企業工會的劉明，在職業安全衛生管理上專業嚴謹，落實制度推動與風險控管，積極提升作業安全意識，確保職場環境穩定與員工健康，表現卓越深獲肯定。

市長謝國樑表揚270位來自不同領域的模範勞工。圖／基隆市政府提供
市長謝國樑表揚270位來自不同領域的模範勞工。圖／基隆市政府提供

基隆市公共汽車管理處昨表揚20位表現優異模範勞工。圖／基隆市政府提供
基隆市公共汽車管理處昨表揚20位表現優異模範勞工。圖／基隆市政府提供

市長謝國樑表揚270位來自不同領域的模範勞工。圖／基隆市政府提供
市長謝國樑表揚270位來自不同領域的模範勞工。圖／基隆市政府提供

長庚醫院 基隆 公車

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