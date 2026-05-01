24公里爬升近700公尺 花蓮富里六十石山超半馬等你來挑戰

花蓮富里鄉六十石山是全台重要的金針花景區，鄉公所在花季舉辦兼具美景及挑戰性的馬拉松賽事，今年將於9月13日開跑，分成24公里高山超半馬，以及10公里、5公里賽事，還祭出破紀錄獎金，歡迎各方好手來挑戰。

六十石山每到金針花季，山頭鋪滿黃澄澄花海，是富里鄉最具代表性的景點之一。鄉公所去年舉辦首屆賽事，超過2100名跑者參加，對賽道的美麗與高難度留下深刻印象，也給予相當不錯的評價。

富里鄉長江東成表示，今年邁入第二屆，還要全面升級，分成24公里的「金針勇士」高山超半馬極限組、10公里的「勇敢先鋒」山坡挑戰組，以及5公里的「快樂嚮導」山腳樂活組，不論想挑戰自我，或者想與家人朋友來一趟運動旅行，都能留下美好回憶。

因去年有不少外地跑友共襄盛舉，鄉公所除了規畫玉里車站、富里車站的免費接駁，也增加花蓮火車站往返六十石山的付費接駁專車。今年還與遠雄海洋公園合作，跑者憑號碼布可優惠價入園。

賽事獎金仍舊豐厚，超半馬組男女各取總排前15名，發給2萬1000元到2400元不等獎金；10公里組同樣各取總排前15名，獎金從1萬元到2000元不等；5公里組前5名獎金3600元到1000元。今年還設有破紀錄獎金，超半馬、10公里及5公里各取男女組3名，獎金分別是300元、2000元、1000元。

富里鄉公所也整合地方特色，完成報名繳費者可獲迎賓禮富里米，完賽有金針花完賽禮，也有早鳥禮。報名網址https://irunner.biji.co/fulirun2026。

花蓮富里鄉公所去年首度舉辦六十石山馬拉松，獲得好評，今年賽事將於9月舉辦，即起報名。圖／富里鄉公所提供