涉險探勘馬太鞍堰塞湖取得第一手資料 護管員張森獲頒全國模範勞工

林業及自然保育署花蓮分署森林護管員張森是太魯閣族人，守護山林26年，去年光復洪災後，他率探勘隊涉險徒步抵達馬太鞍溪上游堰塞湖，取得第一線監測資料，也長年參與山林巡護、山難搜救與救火工作，獲頒今年全國模範勞工，可惜近期因病住院治療，無法親領。

「山會記得人怎麼對待它」，是張森總是掛在嘴邊的話語。他自1999年投身林業工作，2004年調任花蓮分署萬榮工作站，擔任機動救火隊隊長14年，長年跋涉崇山峻嶺間巡護、防火、山難搜救，總是臨危不亂，以豐富的經驗與判斷帶領團隊平安完成任務。

去年9月花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩成災，為了掌握堰塞湖資料，花蓮分署派出一支隊伍上山探勘，參與的都是專業好手，張森也是其中一員。花蓮分署表示，探勘道路艱險，不時要面對斷崖、泥流與中斷的道路，張森帶領團隊以繩索垂降、徒手攀爬穿越坍方、泥流，抵達堰塞湖取得第一手的地形影像資料。

張森把人生最精華的歲月奉獻給山林，貢獻卓越獲得今年全國模範勞工殊榮，可惜因病住院治療，無法親自到總統府接受賴清德總統表揚。

他的同事表示，在多變的山上，張森大哥就是令人安心的存在，不少人為他祝福，期待他早日康復。花蓮分署表示，森林護管員長年來默默在高風險與高強度的工作環境中，守護山林，「張森讓大家看見了護管員的樣子」。

太魯閣族森林護管員張森，去年洪災後隨隊涉險探勘馬太鞍溪堰塞湖，獲頒今年全國模範勞工。圖／林保署花蓮分署提供